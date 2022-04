Patronem zápasu byl stříbrný medailista z olympiády v Tokiu Lukáš Rohan. „Tým jsem pochválil. Nejde o správné slovo, to bych si jako laik nedovolil. Spíše jsem gratuloval. Líbilo se mi, s jakým přehledem kluci utkání zvládli,“ líčil Rohan se lví šálou okolo krku. Jeho největší chvála mířila za Tomášem Kriškem, smečaře domácích a nejužitečnějšího hráče duelu dle aplikace SmartVolley. „Hodnotit výkon jednotlivce ve sportu, v němž bez minimálně dvou spoluhráčů ani nepřehodíte míč přes síť, je moc těžké. Jsem hlavně rád, že jsme Budějovicím vrátili prohru, vyvarovali se chyb a ukázali dominanci,“ usmíval se Kriško.

Po úvodní porážce se cítil o mnoho hůře. „Samozřejmě mi trochu vlezla do hlavy. Bylo třeba myslet na to, že se hraje na tři vítězství. I Jihostroj si musí uhrát svoje. Není to fotbal, postup těžko ‚ukopete‘. V dlouhých sériích je složité udržet si konstantní výkonnost,“ mínil smečař. Také kapitán Lvů Jakub Janouch nejprve chválil. „Výborný výkon a důležité vítězství,“ zdůraznil. To neznamená, že zavíral oči před nedostatky. „V naší hře jsou stále pasáže, kdy nabalíme chyby. Ve druhém setu jsme poslali míč do autu, a poté se nechali dvakrát zablokovat. Jsem přesvědčený, že to bylo hlavou,“ popisoval.

Další téma bylo spekulativní – stačil by podobný výkon i k výhře na palubovce Jihostroje? „Na to se těžko odpovídá,“ řekl trenér Pomr. „V neděli půjde o nové utkání. Od prvního zápasu jsme se zlepšili v tom, v čem jsme chtěli. Na co to bude stačit příště, uvidíme. Matematika je ale jasně daná. Pokud chceme postoupit do finále, musíme tam jednou uspět,“ vysvětlil. Nahrávač Lvů si uvědomoval, že ani jeden z týmů nepředvedl maximum toho, co dokáže. „Jihostroj umí určitě zahrát lépe, ale my také. Tentokrát jsme od začátku ovládali zápas servisem a blokem. K tomu jsme přidali útok a fungovala nám i obrana v poli,“ vypočítával Janouch.

Jen Tomáš Kriško měl jasno. „Byl bych rád, pokud by takový výkon stačil, ale samozřejmě to tak není. Je třeba bojovat, sbírat míče v poli, kvalitně servírovat, abychom nahrávače Jihostroje De Ama odtlačili od sítě a neměl to proti nám jednoduché,“ nabídl možnou cestu. S trochou do mlýna přispěchal i patron utkání. „Bylo by fajn, pokud by si kluci zapamatovali, co nejvíce momentů z vítězného utkání a přenesli je do příštího,“ nabádal Rohan.

Další program semifinálové série:

17. 4. Jihostroj – Lvi (19.10, vysílá ČT sport)

20. 4. Lvi – Jihostroj (17.00)

Případně:

23. 4. Jihostroj – Lvi (18.00)



V jednom měli všichni aktéři jasno – ozdobou elektrizující série jsou diváci. Lhostejno zda hovoříme o fanoušcích Lvů či Jihostroje. „Atmosféra byla skvělá,“ ocenil vodní slalomář. „Diváci nás hnali dopředu, za což jsme jim vděční,“ přidal svůj hlas kapitán Lvů. Pozadu nemohl zůstat kouč Pomr. „Je to paráda. Fanoušci jsou skvělí. Vytvářejí krásné sportovní prostředí. Děkujeme jim,“ sdělil. Poslední slovo patřilo po zásluze MVP zápasu. „Covidové sezony byly náročné, pro takové okamžiky sport děláme. Chci poděkovat fanouškům, jak nás ženou. Je vidět, že si volejbal i show okolo něj užívají. Doufám, že jim budeme nadále předvádět výkony, které si zapamatují,“ doplnil Kriško.

Nejbližší příležitost k tomu budou mít Lvi v neděli, kdy se představí v hale desetinásobných domácích šampionů. O další překvapení budou usilovat od 19.10 před kamerami ČT sport.

