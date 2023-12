Lvi si vezou bod z Galati. V Lize mistrů stále drží postupové místo

Fanoušci v Galati spustili oslavné chorály, pražští Lvi se na sebe rozpačitě dívali. Dobře věděli, že měli na víc, ovšem i porážka 2:3 od tamní Arcady nemusí být k zahození. „Moje pocity jsou smíšené. Snad bude mít z odstupu bod cenu zlata, ale to se teprve uvidí,“ uvedl český reprezentant ve službách Lvů Milan Moník a Jakub Janouch, další člen národního týmu, doplnil: „Škoda. Bojovali jsme tu dvě a půl hodiny o to, abychom zvítězili. Bohužel se to nepodařilo. Uvidíme, k čemu nám bod nakonec bude.“ Po třetím kole volejbalové Ligy mistrů pomohl Pražanům ke druhé příčce ve skupině E. Kdyby byl nyní její konec, postoupili by dále.

Nejlépe bodujícím hráčem Lvů byl v Galati Casey Schouten. | Foto: VK Lvi Praha