Lvi si spravili chuť a už se těší na Ligu mistrů

/FOTOGALERIE/ Takový zápas vážně potřebovali. Úřadující volejbaloví šampioni Lvi Praha poslední dvě utkání ztratili v tiebreaku. Další trhlina na jejich psychice by mohla, před rychle se blížícím startem Ligy mistrů, nadělat problémy. V Brně ovšem hráli jako z partesu, domácí výběr porazili za 74 minut 3:0 a v úterý mohou do belgického Maaseiku vyrazit s čistými hlavami. „Náš výkon dal nejlepší odpověď na čtvrteční vystoupení s Příbrami, kdy jsme hráli špatně. Jsem rád, že a jak jsme to zvládli,“ usmíval se kapitán Lvů Jakub Janouch.

Radost. Lvi přehráli Brno ve třech setech. | Foto: Matouš Müller