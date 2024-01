/FOTOGALERIE/ Volejbaloví Lvi nezahálejí, o víkendu měli, jako již tradičně, napilno. V sobotu zvítězili v utkání 16. kola extraligy na palubovce Ostravy 3:0 a jejich kapitán Jakub Janouch spokojeně konstatoval: „Jsem rád, že jsme po náročné cestě získali tři body. Ostravu jsme přehráli na servisu a ubránili na síti.“ O den později na témže místě Pražané zvládli i osmifinále Českého poháru. „Předvedli jsme spolehlivý výkon,“ těšilo Janoucha po další výhře 3:0.

Radost Lvů po druhém vítězství v Ostravě. | Foto: VK Lvi Praha

VK Ostrava - VK Lvi Praha 0:3 (21:25, 18:25, 24:26)

a 0:3 (14:25, 10:25, 17:25)

Lvi 1: Vodička, Tibitanzl, Schouten, Estrada, McCarthy, Thiel, libero Moník. Střídali Kollátor, Janouch, Čech. Lvi 2: Madsen, McCarthy, Kollátor, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali Schouten, Tibitanzl, Thiel. Trenér Barrial.

Pokud by Lvi zopakovali stejný výsledek i ve čtvrtek, jistě by jejich kapitán prožíval euforické chvíle. Znamenalo by to jediné: Pražané by stáli krůček od senzačního postupu do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Nyní jsou ve skupině E třetí dva body za Maaseikem, a právě belgické šampiony v Unyp areně od 18 hodin přivítají. „Pro úspěch uděláme maximum,“ slibuje Janouch fanouškům.

Jakube, jak vzpomínáte na zápas v Maaseiku?

V dobrém, jelikož jsme vyhráli 3:0. Nějaké zásadní závěry ale z výsledku nelze dělat, nejdůležitější zápasy přijdou na řadu až teď. Ukáže se, jestli budeme úspěšní a postoupíme.

Co říkáte na momentální situaci ve skupině E?

Karty jsou rozdány naprosto jasně. Utkání s Maaseikem bude mimořádně důležité. Soupeři budou hrát rozhodně lépe, než v listopadu, kdy měli zdravotní problémy a podle mých zpráv i neshody uvnitř týmu. Teď si vše sedlo a hrají o level výš. Na druhou stranu nastoupíme doma a chceme o to více vyhrát. Věřím, že nám opět pomohou diváci a předvedeme dobrý sport.

LM skupina E po 4. kole:

1. Civitanova 4/0 - 12:0 - 12

2. Maaseik 2/2 - 6:8 - 6

3. Lvi Praha 1/3 - 5:9 - 4

4. Galati 1/3 - 5:11 - 2

Vidíte u soupeře individualitu, na kterou je třeba se speciálně připravit?

Musím jmenovat svého kamaráda a bývalého spoluhráče Adama Bartoše. Maaseik táhne, což dokázal i v našem prvním zápase. Přestože se soupeři nedařilo, Adam držel prapor na příjmu, útoku i na servisu. Pozor si samozřejmě musíme dávat také na ostatní, jelikož se k jeho standardu přidávají. Hlavní postava je ovšem jasná.

Co bude pro zápas rozhodující?

I proti týmu kalibru Civitanovy jsme ukázali, že pokud zatlačíme na servisu, tak ho dostaneme do úzkých. V kádru máme minimálně pět hráčů, kteří umějí z podání zazlobit, respektive rovnou skórovat. To je obrovská výhoda a vytváří to na soupeře tlak. Základem bude tedy servis, pak už máme vyzkoušeno, že taktiku nám trenéři perfektně připraví.

