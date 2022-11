V první sadě jste dovolili soupeři jen jedenáct bodů. Čím to?

Měli jsme kvalitní obranu a hlavně servis. Díky tomu jsme vyhráli rozdílem třídy.

Zaseklo se něco ve druhém dějství?

Přestalo nám jít podání. Naopak soupeři se na něm výrazně zvedli. Trochu jsme polevili i v agresivitě při dohrávání bodovek a nepomohli jsme si ani obranou. Jsem rád, že jsme se dokázali vrátit a v koncovce třetího a hlavně čtvrtého setu ukázali velkou bojovnost.

Jak vám bylo ve čtvrté sadě, kdy jste prohrávali už 15:21 a schylovalo se k tiebreaku?

Byly to samozřejmě nervy. Brno doma ale dlouho nevyhrálo, chtělo to zlomit a jeho hráči se dostali pod tlak. V rotaci na podání jsme ještě měli nějaké trumfy, přišel David Kollátor a zápas rozhodl.

Od minulého kola se na liberu střídáte s Alešem Tláskalem. Dostáváte se hůře do rytmu?

To je samozřejmě těžší. Chodím na příjem a mám na to tedy jen jednu činnost. Všichni ale sledujeme stejný cíl, chceme vyhrávat. Tomu je nutné podřídit všechno a rivalita musí jít stranou.

Tláskal vám za podporu děkoval. Zdá se, že jste neztratil pozitivní přístup…

Ke všem mladším spoluhráčům se chovám tak, jak bych si přál, aby se ke mně chovali starší kluci, když jsem začínal. Troufám si tvrdit, že jsem to měl těžší, byl jsem hozený do vody a musel plavat. Začátky byly vážně krušné, ale to nic nemění na tom, že je nutné táhnout za jeden provaz a pomáhat si.

Možná i proto jste vyhráli a posunuli se v tabulce na čtvrté místo. Co to pro Lvy znamená?

Je velmi důležité, že jsme udrželi kontakt s čelem tabulky. Čtvrtý set jsme navíc vážně vydřeli, což by nás mělo do dalších utkání nakopnout. Nesmíme usnout na vavřínech a potvrdit to už v sobotu na Odolce.

Aero je v tabulce šesté. Očekáváte těžší zápas?

Fanoušci na Odolce dovedou vytvořit výbornou atmosféru. Hostujícím týmům se tam kvůli tomu hraje složitě. Domácí mají kvalitní tým a předvádějí v celé sezoně dobré výkony. Budeme to mít těžké, ale věřím, že to zvládneme.