/ROZHOVOR/ Vynikající stopu zanechali volejbaloví Lvi na špičkově obsazeném turnaji ve francouzském Chaumont. V konkurenci domácího výběru, Nancy a Friedrichshafenu dosáhli na dvě výhry a stejné místo v konečném pořadí. „Moje pocity jsou pozitivní. Hráli jsme proti kvalitním soupeřům, předváděli dobrý volejbal a celkově nám to vyšlo,“ usmíval se 22letý smečař Lvů Jan Vodička.

Letec Jan Vodička. | Foto: Chaumont Volley-Ball 52

Vaše výprava začala a skončila desetihodinovými cestami autobusem. Jak jste je snášel?

Cesta do Chaumont byla o něco lepší než zpátky. Jeli jsme přes den, a navíc na turnaj, na který jsme se těšili. Do Prahy to bylo horší, jelikož byla noc, na dvě sedačky jsem se nevešel a nedokázal usnout.

Lvi Praha - Chaumont 0:3 (23:25, 21:25, 22:25), - Nancy 3:1 (23:25, 32:30, 25:19, 25:21), - Friedrichshafen 3:1 (19:25, 25:21, 25:21, 25:21)

Úvodní duel jste prohráli. Měla na výsledek vliv cesta?

Neměla. Do Chaumont jsme přijeli ve čtvrtek odpoledne, absolvovali dva tréninky. Času na regeneraci bylo dost. Nastoupili jsme proti výbornému soupeři a hráli dobře. Chyběly jen detaily.

Co si máme pod pojmem detaily představit?

Všechny sety se rozhodovaly v koncovkách. Chtělo to přidat jeden až dva body. Mít větší štěstí v obraně nebo na servisu a mohli jsme klidně vyhrát.

S Nancy jste už větší štěstí měli?

První set s Nancy byl z naší strany mizerný. Naštěstí jsme se poté zvedli a týmovým výkonem skóre otočili.

Jakou měl turnaj atmosféru?

Hlavně na zápasech domácích se ochozy zaplnily. Hodně se fandilo, pískali na nás, takže mělo utkání pořádný náboj.

Jako v Lize mistrů? Cítil jste se jak v této soutěži?

Ano, měli jsme na sobě nové dresy s logem Ligy mistrů. I úroveň hry odpovídala.

Třeba ve střetnutí s Friedrichshafenem?

Chaumont a Friedrichshafen jsou dvě výborná evropská mužstva. Opět jsme nezačali ideálně a poté se z toho vyhrabali, začali dělat věci co máme a jak máme. Chytili jsme se na servisu i v obraně a přejeli jsme je.

Co pro vás podobná konfrontace znamenala?

Sebevědomí. Hráli jsme proti vážně kvalitním týmům a neztratili se. Porazit Friedrichshafen je skvělý výsledek. Ustát tlak v koncovkách, soustředit se stále na sto procent, nezbláznit se z toho, to je cenná zkušenost.