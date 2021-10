Volejbalisté Brna jedou do hlavního města v drobné výhodě. Čeká je premiéra, jejich herní projev nikdo nezná. „Začátek extraligy je takový zvláštní. Spousta mužstev si odkládala zápasy. Soutěž zahajují i dva týdny po sobě,“ líčil Pomr. „My se ale stejně musíme zaměřit hlavně sami na sebe,“ zdůraznil.

Lvi vstoupili do sezony přesvědčivou výhrou nad Ostravou. S trochou nadsázky na ni už pomalu dosedl prach. Jejich první a druhé vystoupení v nejvyšší soutěži totiž dělí jedenáct dnů. „Věnovali jsme se tréninku. Standardním věcem jako je servis, obrana a následný protiútok. V něm nám to posledně drhlo. S Ostravou jsme si obranou připravili dost příležitostí, ale nedokázali jsme je dohrát,“ neskrýval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.