Black Volley Beskydy – VK Lvi Praha 1:3 (18:25, 20:25, 25:23, 21:25) Beskydy: Prokůpek, Motyčka, Muroň, Provazník, Koloušek, McLain, libero Jelen. Střídal: Mišek. Trenér Salon. Lvi: McCarthy, Janouch, Smith, Nedeljković, Mihajlović, Čech, libero Moník. Střídali: Todua, Toman, Pliasetskyi, Skakić. Trenér Pomr.

Kouč Pomr viděl dvě „pohodové sady“ a uspokojení. „Utkání jsme měli ve svých rukách. Ve třetím setu jsme usnuli a čekali, že se zápas dohraje sám. To se vždycky vymstí. Zbytečnými nevynucenými chybami jsme drželi soupeře ve hře,“ konstatoval. V té době se domácí volejbalisté předháněli v obětavosti. „Beskydy byly houževnatý soupeř. Podobné týmy takové bývají. Nemají co ztratit, hrají naplno a s elánem. To ale víme a musíme zvládat,“ konstatoval. „Podobný výpadek by se nám se silnějšími soupeři určitě nevyplatil.“

V kritických momentech se trenér Pražanů snažil hru oživit střídáními. Výraznou příležitost dal 21letému univerzálovi Jiřímu Tomanovi. Nelze z něj dělat hrdinu večera, ale obstál. „Matej (Mihajlović) rozehrál zápas výborně, ve dvou setech byl naším nejlepším hráčem,“ líčil Pomr. Ve třetím si ovšem zkušený slovinský bombarďák vybral slabší chvilky. „Dostal čtyři nahrávky a neuhrál je, dvakrát chyboval a zkazil i servis,“ poznamenal kouč. „Proto šel na plac Jirka. Jsem rád, že to zvládl a složil důležité balony. Dobře pro něj i pro tým,“ pochválil svého svěřence.

„Každá příležitost je dobrá. Bylo fajn si po nějaké době pořádně zahrát,“ uvedl Toman. Vstup na plochu neměl jednoduchý, jeho tělo se muselo vyrovnat s šestihodinovou cestou i časem stráveným v prostoru pro náhradníky. A nic si nenalhávejme: hala nebyla přetopena. „Ve čtverečku se musíte hodně protahovat – dělat dřepy a kliky, udržovat se v teple, abyste byl na hřišti vůbec něco platný,“ popisoval univerzál a přidal své hodnocení. „Byl to vyrovnaný zápas. Servis nešel ani jedné straně, lepší jsme byli na příjmu. Tohle nebyl náš výkon, k vítězství jsme se protrápili. Hrálo se vabank, body jsme uválčili,“ oddechl si někdejší mládežnický reprezentant.

