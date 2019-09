Lvi se představili na palubovce mistra. Remíza byla blízko

Pražští Lvi si do Českých Budějovic dojeli pro porážku 1:3. Nechybělo ale mnoho a na palubovce mistra vybojovali remízu. Ano, čtete správně, i takové výsledky může přinést volejbal v přípravě. „Nebylo by to zase nic mimořádného, na letních turnajích jsou plichty běžné,“ usmíval se trenér Pražanů Tomáš Pomr.

Lvi Praha po utkání v Českých Budějovicích. | Foto: Deník

Jihostoj České Budějovice – Lvi Praha 3:1 (26:40, 25:14, 40:33, 26:24) Extraligoví Lvi nelení, v úterý dopoledne absolvovali na Lužinách tréninkovou jednotku, poté nasedli do aut a přesunuli se na jih Čech. Tam je čekalo modelové utkání podle upravených pravidel. Kouči dva sety nahazovali míče hráčům po servisu, aby si oba celky vyzkoušely různé varianty obrany a útoku. Ty pak končily až po dosažení 40 bodů. „Jsme stále v přípravě,“ líčil Pomr. „Rovnoměrně jsme rozdělili podání a soustředili se i na dohrávání míčů po vysoké nahrávce. Ty v dnešní době rozhodují. Odpadla tím možnost sérií v jednom rozestavení, které by nám tolik neukázaly.“ Z utkání měl dobrý pocit a odnesl si z něj i řadu poznatků. „K mému velkému potěšení jsme byli Jihostroji při dohrávání oněch vysokých balonů minimálně vyrovnaným soupeřem,“ usmíval se. „V klasických sadách jsme ovšem měli hůře přihráno. Kladu si otázku: jsou na tom Budějovice tak dobře přihrávačsky, nebo my tak špatně podávali?“ Další posila V Českých Budějovicích se v dresu Lvů premiérově představil Ivan Pliasetskyi. Dvaadvacetiletý Ukrajinec zamířil do klubu z VK Prievidza. „Přišel na pozici druhého nahrávače, kterou jsme neměli vyřešenou. Je s námi týden a zatím splňuje všechno, co jsme si od něj slibovali,“ nastínil Pomr. „Ivan je perspektivní, má vynikají přístup. Jde o super kluka a taky umí volejbal.“ Něco jiného je ale hráče vidět na tréninku a v zápase. „Dobře nahrává, má trochu rezervy v poli a na bloku. Překvapil nás při podání, hlavně jeho plachty byly vynikají,“ hodnotil kouč. Duel v Českých Budějovicích je tedy minulostí a další prověrka na sebe nenechá dlouho čekat. Lvi se od pátku do neděle představí na turnaji v Novom meste. „Jedeme tam až v pátek ráno. Deset hodin v autobuse. Asi to bude mít vliv na výkon v prvním zápase. Zvolili jsme ale ekonomičtější variantu,“ vysvětlil Pomr. Na akci se Pražané utkají s týmy z nejvyšších soutěží ve Slovinsku, Srbsku a Rakousku. „Mezinárodní konfrontace je vždycky zajímavá,“ uvedl trenér. „Mužstva budou kvalitní, ale asi ne úplně top. To nám nyní vyhovuje. Potřebujeme nalít sebevědomí a vítězného ducha. Rádi bychom se tam začali učit, jaké to je vyhrávat,“ dodal Pomr. Na jeho postřehy z Novo mesta se na těchto místech můžete těšit zase v pondělí. Volejbalista Špulák: Návrat do školy byl šok, mezi Lvy se těším Přečíst článek ›

Autor: David Nejedlý