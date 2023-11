/FOTOGALERIE/ Fotbalovou terminologií, jakoby do Prahy zavítal Real Madrid, hokejovou Montreal Canadiens. Volejbaloví Lvi se ve čtvrtek večer v Unyp areně postaví Lube Civitanova. K vidění budou mistři světa, držitel zlaté medaile z Tokia 2020, dohromady vítězové Ligy mistrů z let 2002 a 2019, sedminásobní italští šampioni… „Obrovští favorité, jeden z kandidátů na celkové vítězství v Lize mistrů, jeden z nejlepších týmů světa,“ neskrývá trenér Lvů Juan Manuel Barrial. „Hrajeme ale doma a před našimi skvělými fanoušky. Jsme odhodláni bojovat a samozřejmě si chceme jít pro vítězství,“ dodává odhodlaně kouč.

Radost. Lvi na úvod Ligy mistrů přehráli Maaseik, nyní se chtějí pokusit o další senzaci. | Foto: VK Lvi Praha

Je libo vidět na živo dost možná nejlepšího nahrávače planety Luciana De Cecca, volejbalovou legendu Ivana Zaytseva, či olympijského vítěze Barthélémyho Chinenyeze? Pak máte jedinečnou příležitost. Pokud jste si však nezajistili vstupenky v předprodeji, tak pouze k stání. Unyp arena bude zítra praskat ve švech (18.00, vysílá ČT sport Plus) a jen několik lístků na ochozy bude hodinu a čtvrt před utkáním připraveno na pokladnách. „Vezměte si post vedle postu, jméno vedle jména a každé patří naprosto špičkovému hráči,“ připomíná Jakub Janouch. Kapitán Lvů se nechce soustředit jen na obvyklou základní sestavu. „Kádr mají vyrovnaný a nastoupit může vážně kdokoli,“ říká.

Janouch je jedním z mála Pražanů, kteří mají s Ligou mistrů zkušenosti. Zahrál si ji dvakrát v dresu liberecké Dukly a dvakrát za Friedrichshafen. Třikrát z toho bylo čtvrté místo po základní skupině a jednou třetí. „Doufám, že se moje bilance letos vylepší,“ usmívá se. Má k tomu pádný důvod, Lvi vstoupili před týdnem do skupiny E nejprestižnější klubové soutěže Evropy senzační výhrou 3:0 v Maaseiku. „Kdo by to byl po losu řekl. Napsali jsme historii klubu, zase jsme do ní něco přidali,“ jásal po utkání. Výsledek z Belgii vzbudil respekt i v Itálii. „Kádr soupeře příliš neznáme. Pokud ale někdo přijede do Maaseiku a neztratí tam set, musí být dobrý. Lvi budou mít navíc obrovskou motivaci, jak je u soupeřů Lube zvykem,“ míní opora Civitanovy Chinenyeze.

Zdroj: Youtube

Také Lube na úvod Ligy mistrů uspělo, bez větších problémů přehrálo rumunské Galati 3:0. V Unyp areně se tak bude hrát o vedoucí místo skupiny E. „Výhra v Maaseiku nám samozřejmě dodala sebevědomí, ale všichni víme, kdo je favorit,“ přemítá Janouch. Jelikož nepochybuje, že jeho tým poženou fanoušci, tak cíle stanoví následovně: „Budeme chtít hrát vyrovnaně v každém setu, a pokud se v něm dostaneme do koncovky, tak chceme být odvážní a jeden až dva urvat,“ líčí. Trenér Barrial je ještě odvážnější. „Jde o jeden zápas, o zhruba hodinu a půl. Civitanova je sice mimořádně silná, ale my budeme hrát doma, s našimi lidmi v zádech. Nemáme se čeho bát a musíme myslet na výhru,“ zdůrazňuje.

