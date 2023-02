Black Volley Beskydy – Lvi 2:3 (17:25, 25:23, 25:22, 18:25, 10:15) Lvi: Čech, McCarthy, Kollátor, Gabriel, Todua, Janouch, libera Šálek a Moník. Střídali: Krča, Smith, Pliasetskyi, Schouten. Trenér: Barrial.

Matěji, kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte v základu?

Ještě před zápasem s Karlovarskem. Trenér mi řekl, že ve Frýdku-Místku budu pravděpodobně hrát. Takže jsem s tím počítal a měl dost času se připravit. Tréninkům jsem se jako vždy snažil dát maximum a jeho důvěru nezklamat.

Na svém postu jste se střídal s Milanem Moníkem. Vyhovovalo vám to?

Moňas je naše jistota na příjmu. Tou já ještě nejsem, takže mě takový začátek vyhovuje a jsem rád, že se můžu pomalu rozkoukávat v áčku.

Lvi mají tři kvalitní libera. Jak vnímáte takovou konkurenci?

Máme nejširší kádr v Česku. Je mi jasné, že bude těžké se do základní sestavy dostat. Konkurence ale posouvá, pořád máme o co usilovat.

Hráli jste s Beskydy, což už kvůli vzdálenosti není oblíbený soupeř. Ovlivnila cesta utkání?

Vůbec, vždyť jsme v prvním setu hráli dobře. Až pak jsme začali kazit podání a v obraně toho taky moc nečapli. Kvůli tomu jsme se dostali do problémů.

Teploměr v hale ukazoval 16 stupňů Celsia. To vám nevadilo?

Mně konkrétně to nevadilo, byl jsem pořád v zápřahu. Vzali jsme to jako fakt a nevybavuji si, že by si na to některý ze spoluhráčů stěžoval.

Prohrávali jste 1:2 a domácí byli v euforii. Bylo složité se dát dohromady?

Věděli jsme, že na ně máme. Bylo nám jasné, že pokud ukážeme naši hru, tak zvítězíme. Moc nám pomohlo, že čtvrtý set zahájil Dan Čech sérií na servisu. Dobře jsme blokovali i bránili, a od toho se vše odvíjelo.

Dvoubodové vítězství berete?

Moc ne. Uvědomujeme si, že jsme ztratili bod. Takový je ale sport, ne vždycky se daří.

I tak jste před Jihostrojem. Je pro vás důležité udržet před play-off třetí místo?

Vždycky chceme vyhrát, takže to pro nás je důležité. A pokud zvítězíme v následujících třech utkáních, určitě půjdeme do play-off v lepším psychickém rozpoložení.

Už se bavíte o tom, koho byste si přáli ve čtvrtfinále?

Zatím ne. Jdeme zápas od zápasu. Teď chceme doma porazit Liberec, a pak se budeme bavit o Ústí.

Tedy neprozradíte, jestli byste raději Odolenu Vodu, nebo Kladno?

Oba týmy jsou tak vyrovnané, že to vyjde nastejno.

Nakousl jste sobotní utkání s Libercem. Už víte, jestli nastoupíte v základu?

To nevím. Jsem trpělivý. Věřím, že moje šance ještě přijde, ale jestli už v sobotu…

Přivítáte lídra tabulky. Těšíte se?

Moc. Liberec letos prožívá velmi dobrou sezonu a má kvalitní tým. Budeme chtít vyhrát jakýmkoli rozdílem, ať už za tři, nebo za dva body.

Co je třeba zlepšit oproti duelu ve Frýdku-Místku?

Všechno. Takový výkon by určitě nestačil. Musíme hrát týmověji a nebabrat se v tom, když nám něco nejde.

