S Ostravou jste hráli duel z ranku „můžeme jen ztratit“. Je to náročné na psychiku?

Takových utkání už má náš tým hodně za sebou. Osobně bych je ani nespočítal. Jsou o tom soustředit se a dělat všechno poctivě. Trochu vyburcovat emoce, které občas na začátku chybí. Především ustát tlak soupeře, který nemá co ztratit. Přijede s taktikou, že do všeho bouchne a čeká, co z toho bude.

Obávali jste se něčeho konkrétního?

Z Ostravy jsme neměli strach, spíše obvyklý respekt ze soupeře. Řekli jsme si pár věcí, na které jsme si chtěli dávat pozor. Stejně tak jsme určili nejnebezpečnější hráče. Příprava byla patrně dostatečná, jelikož utkání skončilo 3:0.

Nicméně jste opět měli vlažnější začátek. V první setu jste prohrávali tříbodovým rozdílem a do koncovky šli za stavu 18:18…

To mě mrzí. Začneme tím, že prohráváme 0:2 a naprosto zbytečně. Vybavuji si, že jsme nedocvakli dvojblok. Přitom nahrávka Ostravy nebyla z nejrychlejších. Následně jsme si hůře přihráli… O vstupech do utkání si musíme popovídat a rychleji se koncentrovat.

Na čem se vývoj utkání otočil?

Jelikož máme lepší tým, tak šlo hlavně o to, abychom byli trpěliví a hráli tak, jak máme natrénováno. Od půlky prvního setu jsme soupeře dohnali ve skóre a měli navrch.

Pohled dalších Lvů:

Juan Manuel Barrial (trenér): „První set byl vyrovnaný, Ostrava dobře přijímala a překvapila nás na útoku. Pak už byla aktivita na naší straně. Lépe jsme podávali, což se ukázalo jako rozhodující.“

Jakub Janouch (kapitán): „Jsme spokojeni s výsledkem a ziskem tří bodů. V některých chvílích bychom ale měli udržet chladnější hlavu. Hovořím hlavně o řešení lehčích balonů. Máme tedy na čem pracovat a jedeme dále.“

To byste měli mít i ve středu v Bučovicích, kde nastoupíte do Českého poháru. Máte podobné zápasy rád?

Takové utkání jsem ještě nehrál. Vždycky jsem byl v nasazeném týmu, který do poháru vstupoval až v pozdější fázi, kdy už v osudí týmy z druhé nejvyšší soutěže nebyly. Půjde proto pro mě o absolutní novinku. Věřím, že bude plná hala a volejbal si společně užijeme.

V takových duelech bývá zvykem, že za extraligisty nastupují hráči širšího kádru. Jak se budete případně cítit ve čtverečku pro náhradníky?

Jako lev v kleci. Z lavičky hru ještě více prožívám. Na kluky budu možná hodně křičet. (směje se)

Týden zakončíte nedělním kláním se Zlínem, v němž budete opět usilovat o „povinnou výhru“.

Zlín není radno podceňovat. V létě výrazně posílil. Hraje za něj bývalá „brněnská parta“. Kluci, kteří spolu vyrůstali, a nějaká chemie mezi nimi funguje. Potrápili i silné týmy. Určitě si na ně musíme dát pozor.

Co by mělo na Zlín platit?

Budeme se snažit hrát to, co vždycky. Chceme ubránit soupeře důslednou taktickou obranou a následně skládat vysoké míče.

