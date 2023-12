/ROZHOVOR/ Po necelých 48 hodinách od chvíle, kdy si v domácí aréně poradili s Jihostrojem České Budějovice, zajížděli volejbaloví Lvi na horkou půdu do Karlových Varů. Diváci v téměř zaplněné Hale míčových sportů viděli dva vyrovnané sety a dva jednoznačné. K vítězství Pražanů 3:1 přispěl 9 body Jan Vodička, jenž v roli žolíku nastoupil do hry v úvodu druhé sady. „Mým hlavním úkolem bylo pomoci na příjmu, a také podpořit obranu v poli,“ líčil mladý smečař prvního týmu tabulky, jenž se tak trochu „nad plán“ chytil na útoku a po zásluze zůstal na kurtu až do konce.

Jan Vodička. | Foto: Bohumil Kučera

V závěru prvního setu to na ploše jiskřilo. Čekali jste to a šlo o moment, který vás ještě více nakopl?

Zjitřené emoce provázely celý zápas, jak na hřišti, v hledišti, tak i na střídačce. Máte pravdu, že nás právě ty asi nakoply, abychom otočili průběh setu a dotáhli ho do vítězného konce.

Nicméně ve druhém jste nechytili začátek. Proč?

Karlovarsko nastoupilo s taktikou zatlačit nás na servisu, což se mu dařilo prakticky celé utkání. Ve druhém setu jim to vycházelo nejvíce. My se navíc nemohli chytnout. Tlačili nás, dostávali jsme esa, nedokázali jsme odztrátovat… Byli agresivnější a sadu si zasloužili.

Po delší době jste odehrál tři sety a užil si radost z výhry přímo na kurtu. Byl jste nervózní?

Nebyl, jsem rád, že jsem dostal příležitost. Cítil jsem se dobře. Na posledních trénincích mi vycházely herní činnosti, které se mi dařily i v zápase.

ČEZ Karlovarsko - Lvi Praha 1:3 (23:25, 25:17, 22:25, 15:25)

Rozhodčí: Rychlík, Kvarda. Diváci: 815. Karlovarsko: Marelič, Carmody, Pastrňák, Ihnát, Kock, Keemink, libera Pfeffer, Kočka. Střídali: Olivier, Lamanec. Trenér Sketcher. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali: Kollátor, Vodička, Tibitanzl. Trenér Barrial.

V těsném sledu jste porazili v extralize tři top kluby (nejprve Kladno). Povzbudilo vás to před čtvrteční Ligou mistrů?

Ohromně. Věděli jsme, že nás čeká náročný trojboj, pro celý tým šlo o velkou výzvu. To, že jsme brali z každého zápasu plný počet bodů a ztratili jen dva sety svědčí o tom, že jsme se připravili výborně.

Ve středu letíte do Rumunska. Víte, co vás tam čeká?

Známe soupeře, víme, že nás čeká dlouhá a náročná cesta do Galati, ale hlavně víme, že chceme vyhrát za tři body a jít si za druhým místem v tabulce, které znamená postup.

Mohl by vás výkon z Varů posunout do základní sestavy?

Utkání se hraje za pět dní, do té doby se může hodně věcí změnit. Rozhodnutí o základní sestavě je jen na trenérovi. Byl bych samozřejmě rád, kdybych nastoupil, ale pokud kouč usoudí, že bude hrát kdokoli jiný, budu to respektovat. Všichni chceme vítězit a podporujeme se.

Spoluautorka: Marie Trlicová