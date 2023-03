Lvi Praha - Volejbal Brno 3:2 (22:25, 19:25, 25:16, 25:18, 15:9) Lvi: Čech, McCarthy, Schouten, Kriško, Todua, Janouch, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Kollátor, Vodička, Gabriel, Tibitanzl. Trenér: Barrial.

Vyřazovací boje začnou v Unyp areně v pátek 17. března. Ve čtvrtfinále se Lvi utkají buď s Kladnem nebo Odolenou Vodou.

Tomáši, co bylo špatně v prvních dvou sadách?

Dělali jsme moc chyb a nebyli emočně správně nastavení.

Od třetího setu se vám začalo dařit podání. Šlo o hlavní důvod obratu?

Je pravdu, že jsme dělali příliš mnoho chyb na servisu. Rozhodně jsme soupeře netlačili tak, jak jsme si přáli. Podání ale bylo jen jednou z věcí, která nám nešla. Nedařilo se nám útočit, ani ubránit hráče Brna.

Jste kapitánem slovenské reprezentace. Přesto jste v posledních kláních příliš nenastupoval. Jak jste svou pozici vnímal?

Samozřejmě nejsem zvyklý vystávat ve čtverečku pro náhradníky. Smečařů máme šest, tedy se střídáme i na tréninku a chybí nám trochu objem doteků. Snažil jsem se soustředit na to, co můžu ovlivnit. Do play-off jsou dva týdny a máme poslední možnost nabrat fyzičku, abychom měli následně z čeho čerpat.

Nesl jste těžce psychicky, že nehrajete? Ze začátku ne, s přibývajícími zápasy trochu více. Aby nedošlo k mýlce, já mám konkurenci rád. Tlačí nás kupředu. O tom je vlastně celý sport. Snažíme se být lepší, než ti druzí – na tréninku spoluhráči a v utkáních soupeři.

V minulém kole jste se vrátil do sestavy. Nechyběla vám herní praxe?

To zase ne, mám odehrány tisíce zápasů. S kluky se dobře známe, mezi námi nebylo co řešit.

Budete v sobotu sledovat klání budějovického Jihostroje?

Určitě a velmi pozorně. Blíží se play-off, je třeba se připravovat na všechny individuality.

Komu budete fandit?

Příbrami. Ve čtvrtfinále bych raději hrál s Odolenou Vodou. Všichni si dobře pamatujeme loňskou sérii s Kladnem, v níž jsme prohrávali 1:2 na zápasy a ve třetím utkání 0:1 na sety. Postoupit z ní bylo velmi těžké. Na druhou stranu to pro nás může znamenat psychickou výhodu. V play-off ovšem chceme dojít daleko a musíme se připravit na každého soupeře.

Co se musí změnit v play-off oproti poslednímu utkání?

Nic, výhra 3:2 by nám vždy stačila. (směje se) V play-off bude důležité zapnout hned na začátku. Nezačít hrát až ve chvíli, kdy nám teče do bot. Pokud se nám to podaří, budou zápasy vypadat úplně jinak.

