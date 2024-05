/VIDEO, FOTOGALERIE/ Volejbaloví vicemistři Lvi Praha zbrojí na příští sezonu. Jako první posilu dnes představili kapitána slovenské reprezentace Jakuba Ihnáta. Sedmadvacetiletý smečař přichází do metropole z Karlovarska, s nímž v roce 2022 slavil mistrovství titul. Stejný kousek se mu podařil také v Prievidzi a v jeho CV najdeme rovněž účast na mistrovství Evropy 2019. Se Lvy slavnostně podepsal smlouvu a netají se nejvyššími ambicemi. „Zatím se mi nepodařilo vyhrát Český pohár, k tomu bych rád přidal další titul a postup ze základní skupiny Ligy mistrů,“ spřádá plány Ihnát.

Jakub Ihnát. | Video: VK Lvi Praha

Jakube, čím vás zaujala nabídka Lvů?

Věděl jsem, že budou mít znovu kvalitní kádr a díky druhému místu v extralize si zahrají Ligu mistrů. Jde o tým, který bude zkrátka na všech frontách usilovat o nejvyšší příčky. A to mě láká.

Loni bylo v kádru pět vyrovnaných smečařů a ani v příští sezoně to nebude jiné. Neobáváte se konkurence?

Vůbec ne, z konkurence mám radost. Pro volejbalový tým je naprosto stěžejní. Bez ní hráči nerostou a bez zlepšujících se hráčů nejde nahoru zase tým.

Fanoušci Lvů si vás pamatují z finálové série 2022, v níž jste jejich miláčky trápil sériemi na servisu a nakonec jste jim vyfoukli i titul. Nebudete to mít u nich stále rozlité?

Doufám, že ne. Fanoušci jistě pochopí, že to byla v tom čase moje práce. Nic osobního v tom nehledejte.

Čím chcete obohatit herní projev Lvů?

Asi by se hodilo říct servisem, ale v moderním volejbalu už jedna činnost nestačí. Nikdo nemůže být slabší přihrávač, nebo útočník. Všichni musí umět všechno a o to se každý z nás snaží.

Konzultoval jste své angažmá s někým z pražského klubu?

Známe se s některými hráči i ředitelem klubu Mílou Kočkou, s jehož synem jsem v Karlovarsku hrál. Ani s ním ani s nikým jiným jsme to ale neprobírali. V české extralize už se pohybuji pět let a troufám si říct, že se v ní orientuji. Takže nejdu do neznáma.

Co vás čeká v nejbližších týdnech a už víte, kdy se připojíte ke Lvům?

Teď si užívám dovolené. V půlce července zahájíme přípravu s reprezentací před kvalifikací na mistrovství Evropy. Ta se uskuteční koncem srpna a někdy poté se připojím ke Lvům. Už se na nové výzvy moc těším.