/VIDEO, FOTOGALERIE/ Takovou personu suchdolská hala na lavičce jednoho z mužstev nezažila. V prvoligovém volejbalovém derby ČZU s Lvy B se objevil mezi kouči hostujícího týmu trenér úřadujících českých šampionů Juan Manuel Barrial. „Žádný problém. Rád se chodím dívat na mladé hráče. Pozoruji, jak výkonnostně rostou,“ usmíval se 56letý Argentinec. Pro několik následujících okamžiků asistent dalšího významného trenéra Miroslava Malána. „Spolupráce byla výborná. Škoda jen, že neumím lépe anglicky. Základní věci jsme si ovšem řekli. Něčeho si všiml Juan a něčeho zase já,“ doplnil Malán.

NABITÁ LAVIČKA. Miroslav Malán (vlevo) a Juan Manuel Barrial. | Foto: VK Lvi Praha

Nic si nenalhávejme, nastavit mantinely mezi áčkem a béčkem není vůbec jednoduché. Ne, že by chyběla ochota, ale každý má svůj úhel pohledu. Samozřejmě je dobré, aby talent hrál, ale může třeba jen špatně došlápnout a má po sezoně. Chcete to riskovat? Zápasy se rovněž překrývají a připravit se o alternativu střídání? Jsou tu ovšem ještě mladší kluci, jak porostou bez opory přímo na hřišti? „Každé pondělí se s Juanem domluvíme, koho může o víkendu postrádat. To je skvělé, jelikož víme, na čem jsme a můžeme se na to týden připravovat,“ vysvětlil Malán. „Není to snadné skloubit. Třeba už v pátek hrajeme s Plzní a áčko jede k přípravnému utkání do Budějovic. Takže budeme rádi i za jednu až dvě posily,“ přiznal.

Zdroj: Youtube

Koho uvolní pro duel se Západočechy argentinský stratég samozřejmě neprozradil. Úlohu béčka však nepodceňuje. „Pro každého volejbalistu je velmi důležité, aby byl v plném herním nasazení. Je fajn, že se každý týden hraje 1. liga. Kluci ‚na pomezí‘ nemají v extralize až takovou zátěž a bez ní by byl jejich růst pomalejší,“ připomněl Barrial. Ve střetnutí s ČZU mohl na ploše sledovat hned sedm borců pohybujících se mezi áčkem a béčkem. „Za rok je na nich vidět obrovský skok. Jen si vezměte, že jsme loni na ČZU vyhráli těsně 3:2 a tentokrát s naprostým přehledem 3:0,“ pochvaloval si a jeho dočasný šéf Miroslav Malán dodal: „Posily z áčka moc pomohly. V týmu zavládla lepší atmosféra a projevila se i vyšší kvalita.“

Pod drobnohledem. Argentinci sledují úplně všechno

Ještě jeden aspekt jsme nezmínili – motivaci. Ta může být u mladých volejbalistů, kteří se připravují v moderní Unyp areně a po tréninku diskutují o soupeřích v Lize mistrů a najednou mají podat špičkový výkon ve školní tělocvičně v Suchdole, zásadní. „Starším klukům vždycky říkám, aby nebrali 1. ligu jako degradaci, ale uvědomili si, že mladším pomáhají. Dříve někdo pomáhal jim a teď to oni mohou mladším vrátit,“ sdělil Malán. „V soutěži se setkají se spoustou zkušených hráčů a musejí táhnout tým. Určitě jim to pomůže,“ mínil Barrial.

Jejich slova, zdá se, padla na úrodnou půdu. „Na zápas jsem se těšil, protože v áčku nebudu mít tolik příležitostí k hraní. Jsem rád, že mohu nastupovat za béčko,“ řekl Jan Krča, jeden z mladíků „na pomezí“. To, že na lavičce pocítil podporu Barriala uvítal. „Hlavní trenér byl samozřejmě stále stejný. Juanova účast pro nás ovšem znamenala motivaci navíc. Víme, že si s asistentem Dardem natáčejí i naše tréninky a sledují vážně úplně všechno,“ usmíval se 19letý smečař. „Bylo to naše první společné utkání. Doufám, že ne poslední,“ přidal se Malán. „Pokud bude mít jen trochu času, rád si spolupráci zopakuji,“ uzavřel téma Barrial.

