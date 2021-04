„O Dukle nemohu říci špatné slovo. Teď chci ale loupit,“ usmívá se reprezentační nahrávač.

Vyhodnotili jste si už sérii s Karlovarskem? Co ji rozhodlo?

Částečně. Trenér i vedení uznali, že jsme bojovali, odevzdali maximum, ale Karlovy Vary byly lepší. Všichni cítili zklamání z toho, že jsme nepostoupili, ale celkové hodnocení bylo mírně pozitivní.

Díváte se na věc stejně?

Ano, souhlasím. Bohužel musím, strašně nerad prohrávám. Soupeři byli skutečně volejbalovější a měli lépe nastavené hlavy.

Jak se vyrovnáváte s porážkou?

Prohry dokonale zahojí až čas. Večer po posledním zápase jsem byl naštvaný a zklamaný. Ráno jsem se však probudil a měl chuť do další práce. Sezona pro nás ještě neskončila.

Série o bronz

6. dubna 18.00 Liberec – Lvi

9. dubna 18.00 Lvi – Liberec

12. dubna 17.00 Liberec – Lvi

Poznámka: série o 3. místo extraligy se hraje na dva vítězné zápasy.

Letošní vzájemné výsledky:

4. prosince: Lvi – Liberec 1:3, 16. ledna Liberec – Lvi 3:1

Co lze udělat do série s Libercem?

Nastavit si správně hlavy bude nejdůležitější. Nevidím v tom problém. Spousta kluků od nás nemá žádnou extraligovou medaili. Můžeme posunout klubové milníky. Liberec hraje o titul každý rok, získal Český pohár. Nějaké uspokojení i zklamání tam asi proběhlo. My jsme hladoví po úspěchu.

S Duklou máte dva tituly. Vaše vzpomínky na Liberec budou nejspíše jen pozitivní.

O Dukle nemohu říci špatné slovo. Získat titul je nádherné. Každému hráči přeji, aby se mu to alespoň jednou v kariéře povedlo. Samozřejmě ne proti mně v sérii. (směje se) Na vyhraná play-off nikdy nezapomenu. Byli jsme pod tlakem, a když jsme pak zvedali pohár, dostavila se maximální euforie.

Mluvili jsme spolu předtím, než jste jel do Liberce poprvé hrát za Lvy. Jaké bylo přijetí?

Cítil jsem nostalgii a lehký diskomfort. Už jenom proto, že jsem mířil do jiné kabiny. Postupem času se všechno srovnalo. Bojovali jsme, ale bohužel se nám zranil blokař… I proto jsme nyní v pozici menšího outsidera. Dukla musí, my můžeme jenom získat, což je ideální.

V čem je největší síla Liberce?

Ve zkušenostech hráčů. Můžeme počítat s tím, že je tíha situace nerozhodí. Navíc začínají doma a hráli by tam i rozhodující zápas. Přestože teď do hlediště nesmějí diváci, prostředí dělá hodně. Přesvědčili jsme se o tom s Karlovarskem. Matematika nám velí alespoň jednou zvítězit v Liberci. Musím proto říct, že teď chci loupit. (směje se)

Jste v kontaktu s někým z Liberce?

S Tomášem Kriškem si telefonujeme minimálně jednou týdně. Pár slov o sérii padlo, ale spíše jsme řešili mimovolejbalové věci. Naše manželky se taky dobře znají, témat je vždycky spousta.