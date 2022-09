Zlomové okamžiky klání se odehrály na konci první sady. „V ní jsme většinou prohrávali. Do koncovky jsme přesto dokázali stáhnout pětibodové manko. Nicméně jsme ji nevyhráli,“ litoval Janouch. Poslední míče zkrátka patřily Aeru – 24:26. „Byli jsme hodně blízko k zisku prvního setu. Když jsme ho ztratili, naše energie klesala a už se nám nic nedařilo,“ vysvětloval Barrial.

Zatímco většina Lvů chtěla na duel rychle zapomenout, smečař Jan Krča přiznal, že to nikdy neudělá. Důvod měl jasný: šlo o jeho extraligový debut. „Během rozcvičky jsem byl přemotivovaný. Bylo to pro mě něco nového. Dobrá zkušenost a jsem za ni rád,“ řekl 18letý volejbalista, který ve druhém setu mazácky zakončil i jeden z útoků. „Dostal jsem vysokou nahrávku od Kuby a ohrál ji o nahrávače Aera. Jsem rád, že to vyšlo,“ okomentoval.

Prohru beru na sebe, řekl patron utkání

Role patrona zápasu se chopil olympijský vítěz z Londýna David Svoboda. „Atmosféra byla skvělá. Bylo patrné, že šlo o první zápas sezony. Natěšení všech bylo obrovské,“ popisoval moderní pětibojař. „Lvi bohužel prohráli. Beru to na sebe. Byl jsem patronem a měl jsem za povinnost přinést více štěstí,“ sdělil s úsměvem.

Patron zápasu David Svoboda s MVP Matyášem Ježkem.Zdroj: Lvi/David KratochvílSvoboda sám sebe nepovažuje za volejbalového experta, proto si netroufl klání hodnotit. Jedno přání však vyslovil. „Chtěl bych, aby si kluci z našeho týmu příští střetnutí více užívali. Zdáli se mi nervózní,“ mínil. Přestože má v srdci Lvy, cenu pro MVP musel odevzdat liberu Aera Matyáši Ježkovi. „Popřál jsem mu vše dobré. Tak to ve sportu chodí. Jednou jste dole a podruhé nahoře,“ zakončil.

Účasti zlatého olympionika si Lvi velmi považovali. „Pamatuji si, jak jsem na jeho závod koukal a fandil mu. Určitě je zajímavé ho najednou potkat,“ líčil debutant Krča. „Určitě bych chtěl mít jeho píli. Je třeba dřít, dřít a dřít,“ hlásil.

Další dřina čeká na Pražany už ve čtvrtek, kdy se (18.00) představí na palubovce příbramských Kocourů. „Musíme zregenerovat a příště podat daleko lepší výkon,“ zdůraznil kapitán Janouch. „Hlavně bych teď vyčistil hlavy a šel do utkání, jako by bylo první v sezoně,“ uzavřel Krča.