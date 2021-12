Pražané za sebou měli náročný týden. Po překvapivé porážce 1:3 v Ostravě, byla jejich pohoda tatam. „Ponaučení je jasné: naše hra musí mít větší koule. Je třeba zachovat chladnou hlavu a trénovat,“ konstatoval kouč minulou sobotu. Na nasazení si nyní nemohl stěžovat, potřebný drajv však chyběl. „Našemu výkonu scházelo sebevědomí. O výsledek se od začátku do konce bojíme, a jakmile se soupeř dostane bodově nad nás, tak se vše zhoršuje,“ popisoval. „Začneme bloudit po hřišti, děláme větší a větší chyby a vezeme se.“



V takové chvíli by reprezentanti nebo zkušenější cizinci měli své spoluhráče uklidnit. „Bohužel jsem neviděl nikoho, kdo by tým z herní krize vytáhl,“ litoval Pomr. „Celý týden se poctivě připravujeme, kvalitně trénujeme a pak předvedeme toto,“ nechápal. „To si musíme uvědomit a hlavně změnit. Nemáme na co čekat. Žádné utkání nebude jednoduché. Dostali jsme se do nepříjemné situace a nikdo ji za nás nevyřeší. Strach nemá na hřišti co dělat,“ zdůraznil.



Také poslední duel roku 2021 měl v Unyp areně svého patrona. Lvům fandil judista David Klammer. Účastníka olympijských her v Tokiu nepotěšil výsledek, dramatičnost utkání, jehož druhá sada skončila 34:32 pro hosty, se mu však zamlouvala. „Úroveň byla parádní, bylo vidět, že jde o mistry svého oboru,“ ocenil evropský šampion do 23let z Bratislavy 2015, který dekoroval za MVP zápasu podle aplikace SmartVolley nahrávače Orlů Gijse van Solkema. „Byli jsme slušní na servisu a o něco bojovnější, více jsme chtěli. Nezbývá než vydržet a pokračovat stále stejně,“ usmíval se Nizozemec.



Lvi by si přáli rychlý obrat k lepšímu. Leden pro ně začíná střetnutími v Brně (8.) a doma s Odolenou Vodou (15.). Tedy s protivníky, s nimiž na podzim prohráli. „Věřím, že nám pauza pomůže,“ uvedl kapitán Janouch. „Vyhrát chceme vždycky, ale dokázat to musíme na hřišti,“ doplnil nahrávač Pražanů.

Lvi ztratili v Ostravě tři body. Musíme mít větší koule, řekl kouč