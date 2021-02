Těžší los si představit nemohli. Lvi ve Final 8 Českého poháru nastoupili v Karlových Varech proti domácímu výběru. Pro zajímavost: ten letos na vlastní palubovce neprohrál. Po utkání, v němž Pražané nepropadli ani nenadchli, musel trenér Tomáš Pomr chtě nechtě přiznat: „Vary byly lepší.“

Navenek působil klidně, prohra 22:25, 19:25, 23:25 jej však pořádně štvala. „Jsem vnitřně nespokojený. Nepodali jsme výkon, na jaký jsme měli,“ líčil. „Dostali jsme se do dvou koncovek, ve kterých byli domácí agresivnější.“ A nejen to… Kdykoli se Lvi přiblížili na dostřel, srazila je nevynucená individuální chyba. „Schází nám úplné detaily. Zajímalo by mě, co by se stalo, pokud bychom chvíli vedli a dostali soupeře pod tlak,“ přemítal Pomr.

Hodiny u videa

To už nezjistí, musí bleskově přepnout na mezinárodní scénu. Do Prahy se chystá Ziraat Bankasi. Ve středu krátce po 17. hodině se Lvi v prvním semifinále Vyzývacího poháru postaví tureckým milionářům. „Jde o velkoklub. Jeden jejich hráč je čtyřikrát dražší než náš klíčový,“ přirovnal kouč.

Svým svěřencům dal den volna, dnes už budou naplno trénovat. Zaměří se především na podání a přihrávku. Zvládnout musejí přechod na balony jiné značky. Důležitá bude teoretická příprava, která tentokrát zabere více času. „V extralize se hráči navzájem znají, souboje se opakují. Teď kluci nastoupí proti volejbalistům, které uvidí poprvé v životě,“ vysvětlil Pomr.

Program Lvů

24. 2. doma Ankara (VP) +

3. 3. venku Ankara (VP)

6. 3. doma Ústí (play-off EX) *

8. 3. venku Ústí (play-off EX)

10. 3. doma Ústí (play-off EX)

------------------------------------

13. 3. venku Ústí (play-off EX)

16. 3. doma Ústí (play-off EX)

Vysvětlivky: VP Vyzývací pohár, EX extraliga. + Utkání začíná v 17.10 hodin a vysílá ho přímým přenosem ČT sport. * Čtvrtfinálová série play-off se hraje na tři vítězství.

Videa upozorní například na umění legendárního nahrávače tureckého národního týmu Arslana Eksiho. „Vynikající jsou oba smečaři a univerzál. Na smeči nastupují bulharský reprezentant Martin Atanasov a nizozemský reprezentant Maarten Van Garderen. Univerzálem je jeho krajan a spoluhráč z nároďáku Wouter Ter Maat,“ vypíchl další jména kouč Lvů.

Ankarský klub má nejvyšší ambice. V roce 2018 se představil ve finále Vyzývacího poháru, nyní se netají touhou trofej získat. „Angažovali italského trenéra, disponují silným realizačním týmem. Nás pojede do Ankary osmnáct, oni nahlásili výpravu pětadvaceti lidí. Tak fungují evropská top mužstva.“

Lví trumfy

Ziraat Bankasi je jasným favoritem série. Trumfy Pražanů se složitě hledají. Ale jde to. Lvi mohou jen získat, Turci jsou sebevědomí, mají tendenci své soupeře podcenit. Hraje se za zavřenými dveřmi, odpadne tím konfrontace s horkokrevnými fanoušky. Naději dává i návrat smečaře Lukea Smitha. Účastník olympijských her v Londýně je klíčovým útočníkem výběru.

„Jsem rád, že proti Karlovarsku zasáhl do hry. Pomůže nám, i když stoprocentně zdravý ještě není,“ uvedl Pomr. Procentuálně šance Lvů odmítl vyjádřit, svým svěřencům ovšem věří: „I my máme v týmu výrazné individuality, které rostou. Pokusíme se překvapit.“