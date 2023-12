Jednoznačný průběh mělo utkání 15. kola volejbalové extraligy mužů mezi pražskými Lvy a Odolenou Vodou. Úřadující šampióni přehráli Aero za 78 minut 3:0. Patrony zápasu byli úspěšní mládežníci domácího oddílu, kteří na právě skončeném Prague Volleyball Games vybojovali zlato a dvě stříbra. Aya Abdelová, Johana Havlásková a Denis Rajl dekorovali za MVP univerzála Lvů Caseyho Schoutena.

Pražští Lvi nedali na závěr roku šanci soupeřům z Odoleny Vody, vyhráli 3:0 na sety. | Foto: VK Lvi Praha/Ladislav Adámek

„Utkání rozhodl jednoznačně servis. Soupeře jsme opravdu tlačili, ale dokonale nám vyšla celá taktika. S rokem 2023 jsem spokojený, vážím si toho, že jsme vydrželi nabitý program plný extraligových zápasů i Ligy mistrů. Fanouškům děkuji za podporu a úplně všem přeji všechno nejlepší do nového roku," neskrýval spokojenost kapitán Lvů Jakub Janouch.

První sada měla jednoznačný průběh, Lvi excelovali na podání – McCarthy dal tři esa, Schouten jedno a Aero hrozivě zaostávalo na příjmu – 25:16. Ani druhý set nepřinesl změnu. Pražané si brzy vypracovali pětibodový náskok (7:2), který stále navyšovali – 25:15.

Až ve třetí sadě se hrál v Unyp areně vyrovnaný volejbal. Do stavu 17:17 se obě mužstva střídala ve vedení. To nevydržel trenér Lvů Barrial a vzal si poprvé v zápase oddechový čas. Hostující Svoboda poté poslal svůj servis do sítě a domácí Schouten dal dvě esa. Tím byl rozhodující náskok na světě a Lvi si užívali ovací spokojeného publika – 25:22.

„Domácí byli o level lepší. Tlačili nás na servisu a my si s tím nedokázali poradit. V tom byl klíč k celému utkání. Mrzí mě, že jsme bojovali jen ve třetím setu. Pokud chcete uspět proti tak silnému týmu, musíte předvést takové nasazení po celou dobu," řekl k utkání kouč hostů Marcyn Krys.

VK Lvi Praha – Aero Odolena Voda 3:0 (25:16, 25:15, 25:22)

Rozhodčí: Spáčil, Možnár. Diváků: 520.

Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Estrada, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali: Thiel, Vodička, Kollátor.

Odolena Voda: Svoboda, Blumbergs, Hladík, Šulc, Carabali, Démar, libero Hadrava. Střídali: Kerkvliet, Chevalier