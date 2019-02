Šest zápasů chyběl Lvům Gino Robert Naarden. Bilanci v nich měli prachbídnou. Zatímco se Surinamcem na postu univerzála vybojovali v jedenácti kolech patnáct bodů, a okupovali sedmé místo extraligy, bez něj přidali pouze jediný a propadli se na desátou pozici. „Konečně jsme kompletní,“ usmál se kouč pražských volejbalistů Tomáš Pomr.

Gino Robert Naarden (vpravo), jedna z opor VK Lvi Praha. | Foto: David Kratochvíl

„S Ginem spadla z mnoha hráčů nervozita a pocit odpovědnosti,“ všiml si trenér. Sebevědomí budou Lvi potřebovat, v sobotu zavítá na Lužiny vedoucí tým soutěže Jihostroj České Budějovice.

Důvody absence Gina Roberta Naardena byly kuriózní. Do Prahy dorazil s turistickým vízem. Doba platnosti: tři měsíce. „Kdekoliv působil předtím, tak s jeho prodloužením neměl problém. Ve Finsku přišel na policii, dostal razítko a pokračoval. U nás to tak hladce nešlo,“ vysvětluje generální sekretář klubu Miloš Kočka.



Celá anabáze se vlekla od 8. prosince loňského roku. „První dva týdny jsem si docela užíval. Bral jsem je jako nečekanou dovolenou. Navíc byly Vánoce a sešla se celá rodina,“ popisuje Naarden. Jakmile se ale začalo hrát, jeho pocity se proměnily. „Byl jsem nervózní a nespokojený. Věděl jsem, že můj tým prohrává a já mu nemůžu pomoci,“ zdůrazňuje.

Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice

Utkání 18. kola volejbalové Uniqa extraligy. Kdy? V sobotu 2. února od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13).

Jeho program byl monotónní. Buďto urgoval vízum, nebo trénoval. „Přípravu jsem nepodcenil. Chodil jsem poctivě do posilovny. Hrál jsem i volejbal. V Paramaribu jsem sám zorganizoval dva turnaje,“ vypravuje. A pak přišla konečně pozitivní zpráva.



„Gino pro návrat udělal mnoho,“ líčí trenér Pomr. „Sám si vytelefonoval, že mu v Brazílii na ambasádě vydají vízum v neděli. To mě moc potěšilo.“



V pondělí odpoledne přistálo na Letišti Václava Havla Lvy tolik očekávané letadlo. Z něj zamířil univerzál přímo do haly. „Cítil jsem, že nálada není ideální. Přivítání ovšem bylo vřelé, stejně jako předtím,“ uvedl Naarden.



O kvalitní přípravě nejspíš nelhal. Alespoň to potvrzuje lužinský kouč: „Gino přijel v dobré kondici, nepřibral ani deko. Jde o staršího hráče, kterého není třeba nic učit. A nejlepší výkony podává, když je odpočinutý.“

Očekávání jsou tedy veliká. „Tlak si nepřipouštím,“ říká Surinamec. „Svému týmu chci dát sto procent na hřišti i mimo ně. Věřím, že výsledky přijdou.“ Začít ale obrodu v duelu s lídrem tabulky bude složité. „Není důležité, proti komu hrajeme, ale to, abychom se dali dohromady a navázali na výkony z podzimu. Musíme jít postupně, získávat body a trochu se v tabulce posunout. Rozhodovat se bude až v play-off.“



Budějovický Jihostroj obchází gloriola hvězdného týmu. I on má ovšem své slabiny. V pondělí je poodkryla Ostrava, která na jihu Čech vyhrála překvapivě 3:0. „Ostrava praktikuje extrémně agresivní volejbal. Je bojovná, hraje na hranici rizika. Pokud jí to vychází, je schopna porazit každého – ale také s každým prohrát,“ vysvětluje Pomr. „Všechno bylo o nasazení a nebojácnosti. Jiná cesta není.“

Poslední vzájemný duel

Jihostroj – Lvi 3:0 (25:22, 25:23, 28:26)

Hráno 10. listopadu 2018 v Českých Budějovicích.

Rozhodčí: Němeček, Rychlík. Diváci: 1230.



Jihostroj: Ondrovič, De Amo, Michálek, Todua, Šotola, Kraffer, libero Kryštof. Střídali: Křesťan, Kupilík, Fila. Trenér: Dvořák.



Lvi: Démar, Kozak, Krajčovič, Naarden, Svoboda, Van Werkhoven, libero Kovařík. Střídali: Kuboš, Špulák. Trenér: Pomr.