Za hodinu a čtvrt bylo vymalováno. Lvi nenašli v úvodním klání semifinále volejbalové extraligy recept na Karlovarsko. Trenér Tomáš Pomr po prohře 0:3 (-23, -17, -13) trpce konstatoval: „Gratuluji soupeři. Na tohle utkání musíme rychle zapomenout. Nepovedlo se nám.“ Kapitán Pražanů Jakub Janouch na sociální sítě napsal: „Zápas nám nevyšel. Ve čtvrtek to snad bude lepší.“

Univerzál Lvů Matej Mihajlovič útočí. | Foto: VK Karlovarsko

Ono to jiné být už ani nemůže. Lvi vzdorovali na západě Čech jen v prvním setu – to ještě hovoříme o úseku hry od stavu 9:15 do 23:23. Tehdy byli, jak skóre napovídá, lepší. Ukázali svůj potenciál. Jenže koncovku prohráli. A od té doby už zaostávali. „Škoda toho momentu, vypadli jsme z role. Karlovarsko nám díky kvalitnímu podání a stoupajícímu sebevědomí nedalo šanci,“ přiznal Pomr.