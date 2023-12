/FOTOGALERIE/ Příliš se s tím nepárali. Pražští Lvi přehráli ve 12. kole volejbalové extraligy za 81 minut Beskydy a udrželi si dvoubodový náskok v čele tabulky. Jejich výkonu neuškodil ani desetihodinový návrat ze zápasu Ligy mistrů, ani pět změn v základní sestavě. „Je skvělé, že mi dali trenéři možnost hrát a jsem jim za to vděčný,“ uvedl blokař Martin Tibitanzl. Pro něj i pro jeho spoluhráče našel trenér Juan Manuel Barrial pouze slova uznání. „Je důležité, že můžeme zapojovat všechny kluky a ještě podstatnější, že každý z nich dokáže být konkurenceschopný. Za to jsem šťastný,“ sdělil Barrial.

Radost. Martin Tibitanzl (číslo 7) slaví úspěšný blok. | Foto: VK Lvi Praha

VK Lvi Praha - Black Volley Beskydy 3:0 (25:20, 25:23, 25:13)

Rozhodčí: Možnár, Grabovský. Diváci: 252. Lvi: Thiel, Čech, Tibitanzl, Estrada, Vodička, McCarthy, libero Tláskal. Střídali: Schouten, Janouch. Trenér Barrial. Beskydy: Koloušek, Goncalves, Perry, Benda, Danylov, Mišek, libero Krejčíček. Střídali: Hilšer, Sztolarik, Mečiar, Klimeš, Malík. Trenér Provazník. MVP zápasu: Estrada.

Martine, v utkání jste byl nejčastěji podávajícím hráčem. Čím to, že váš servis na Beskydy tak platil?

To je otázka, servis jsme se totiž snažil jen dávat. (usmívá se) Šlo mi o to, abych míč uvedl do hry a spoléhal na naši obranu. Většinou se mi to povedlo a klukům následná obrana. Proto mám radost.

Co bylo pro vývoj utkání rozhodující?

Podstatné bylo, abychom se nevymlouvali na únavu z cesty a soustředili se jenom na hru. To se podařilo, těší nás to, máme tři body, pro které jsme si šli.

Jak moc byla náročná cesta z Galati a hlavně po ní nastoupit do zápasu?

Cestování z Rumunska bylo zdlouhavé. Trvalo zhruba deset hodin. Poté jsem přijel domů, vyspal se, šel znovu na trénink a hrál se zápas. Takže to bylo náročné a je skvělé, že jsme to zvládli.

Nyní vás čeká další minimální odpočinek a cesta do Itálie. Jak s ním naložíte?

Užiji si ho s rodinou. Volno máme jeden den v týdnu, je potřeba odpočívat a psychicky se správně naladit. V pondělí začínáme znovu naplno.

V Civitanově nastoupíte ve čtvrtek večer. Soupeře už znáte, co by na něj mohlo platit?

Civitanovu můžeme jen překvapit. Úspěch bude hrát s ní vyrovnaný volejbal. O to se budeme snažit a pokud by nám vyšla nějaká koncovka, tak budeme jen rádi.