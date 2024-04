/FOTO, VIDEO/ Třetí utkání finále volejbalové extraligy mezi pražskými Lvy a Českými Budějovicemi bylo doposud nejvyrovnanější. Po dvou výhrách Jihočechů 3:0 se hrál třetí zápas opět v Praze a Lvi snížili po výhře 3:2 na sety. Bylo to ale pořádné drama, v průběhu utkání totiž Budějovičtí vedli 2:1. Čtvrtá finálová bitva se hraje v Budějovicích dnes večer.

Jihostroji se povedlo v Praze Lvy jen rozdráždit | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Byl to asi nejtěžší zatím v sezoně. Víme, že za pár dnů je konec. Nemůžeme s tím moc udělat. Nemáme moc čas trénovat, přemýšlet, co se stalo. Řekli jsme si toho hodně, ukázali jsme si toho na videu hodně. Zaplaťpánbůh, že se to dneska povedlo. Ačkoliv jsme prohrávali 1:2 na sety, tak jsme se vrátili do zápasu a do série," přiznal kapitán Pražanů Jakub Janouch.

"Určitě jsme na tom líp než před zápasem. Měli bychom z toho těžit. Teď oni budou hrát doma, budou hrát před svým publikem. Říkají, že se jim tam hraje dobře, na druhou stranu ta hala je příjemná i pro soupeře. Je to pořád otevřené. Oni jsou o krok blíž. Uvidíme, jak se s tím poperou a jak se s tím popereme my. Jedeme ta s pokorou a budeme makat, jako jsme makali dneska," dodal.

„Dost psychicky náročné to bylo, vypjaté utkání. Jsem rád, že jsme ho zvládli v tiebreaku otočit. Ten čtvrtý set nás nakopl, víc jsme se semkli, začali jsme hrát víc jako tým. Tím, že jsme čtvrtý set vyhráli, tak to nás posunulo psychicky nahoru a řekli jsme si, že nesmíme dopustit, aby nám Budějovice odjely na začátku setu. Nám se podařilo jít do náskoku 7:4 a to potom rozhodlo. Já doufám, že nás to hodně nabudilo, protože to bude v budějovické hale potřeba, tam to bude taky vypjaté," doplnil jej smečař Daniel Čech.

"Bylo to blízko, prohráli jsme si to sami. Začali jsme se hádat mezi sebou a neustáli jsme to emočně. Jsme profesionálové, tady musí jít ego stranou a musíme šlapat. Můžeme být naštvaní jen sami na sebe. Ve čtvrtek musíme táhnout za jeden provaz, jinak to nepůjde," burcuje budějovický blokař Oliver Sedláček.

VK Lvi Praha – VK Jihostroj České Budějovice 3:2 (25:18, 21:25, 20:25, 25:15, 15:10)

Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Diváků: 2150. Stav série 1:2.

Lvi: McCarthy, Kollátor, Estrada, Crer, Janouch, Madsen, libera Moník, Tláskal. Střídali: Čech, Schouten, Thiel, Vodička

České Budějovice: Sedláček, Carísio, Luengas, Okolič, van Schie, Balabanov, libero Kovařík. Střídali: Leština, Emmer, Ondrovič, Zelenka, Brichta.