„Vary jsou silné, víme to. Několikrát v sezoně se ale ukázalo, že nám role, kdy nejsme pod tlakem, svědčí. Budeme usilovat o postup,“ zdůraznil kouč. Série startuje na západě Čech dnes od 20.20 hodin, přímý přenos vysílá ČT sport.

Daniel Pfeffer.Zdroj: Deník/Daniel SeifertPfeffer (Karlovarsko): V play-off jde z šedesáti procent o hlavu

Volejbalově vyrůstal v ČZU Praha (předchůdce Lvů). Na dobu zrání má krásné vzpomínky. Nyní se však z Daniela Pfeffera stal protivník, co mateřský oddíl nechce pustit do finále.

Přál jste si pro semifinále Lvy?

Takhle to neberu. Lvi jsou soupeři, který na nás vyšli, a popravdě mi to nevadí. Rád bych si ale zahrál i s Budějovicemi a Libercem. Vybírat si je vždycky ošemetné.

Cítíte stále nostalgii?

Přemýšlel jsem o tom a došel k závěru, že nostalgii už necítím. Hraje se v jiné hale, vedení je z valné části nové. Z kluků, se kterými jsem nastupoval, už v týmu nikdo nepůsobí. Se Lvy mě spojují sekretář Míla Kočka, trenéři jako Jan Malina a samozřejmě masér Martin Sedlák. Jinak klub prošel obrovskou obměnou, že už ani nevím, jestli bych se tam cítil jako doma.

Letošní výsledky:

Karlovarsko – Lvi 3:0, 22. 1. (extraliga)

Lvi – Karlovarsko 2:3, 23. 1. (extraliga)

Karlovarsko – Lvi 3:0, 20. 2. (ČP)

Je vám ona obměna sympatická?

Rozhodně. Na podobný impuls všichni čekali. Přáli si, aby klub převzal někdo schopný a rozhodný, jako je Tomáš Janeček, a posunul ho dál. To se nyní povedlo a já jsem upřímně rád, že Praha konečně hraje nahoře. V oddíle vychovali tolik dobrých volejbalistů, že si to zaslouží.

Mají i dvě šikovná libera, což je váš post. Jak se vám oba mladíci zamlouvají?

To je jedině dobře. Čím víc konkurence na jednotlivých postech bude, tím kvalitnější bude český volejbal. Sám si pamatuji, jak jsem začínal. Ještě mladší, než jsou dnes kluci, jsem byl hozený do vody a musel se v ní plácat. Čím dříve začnete, tím lépe. Oběma fandím a držím jim palce, ať to dotáhnou co nejdále.

Libero je takový „volejbalový brankář“. Hokejoví gólmani si například vedou podrobné statistiky, kam střílejí útočníci, beci… Jste také detailně nachystaný na nejlepší Lvy?

To si pište. Máme ve Varech to štěstí, že asistent trenéra je zároveň statistikem na volejbalovém svazu, potažmo u národního týmu. Náš trenér vede i nároďák. Takže rozebírání soupeřů i herních situací máme na nejvyšší úrovni. V české extralize moc jiných týmů tak dobré statistiky jako my nemá. Zajímáme se o podání, rozběhy při něm i jeho druhy, útok, zóny… Vše máme rozebrané do absolutních podrobností.

Letos jste Lvy třikrát porazili. Bude to hrát v sérii nějakou roli?

Věřím, že ano. Určitý blok ve Lvech po třech prohrách prostě musí být. Na druhou stranu je play-off nová soutěž. Nejsem zastáncem toho, že si někdo řekne „jo, nebyli jsme v plné sestavě“ nebo „jo, nastoupili mladí kluci“. Na to se nehraje. Třikrát jsme zvítězili a psychická výhoda tak je na naší straně.

Právě kvůli psychice porážíte Lvy?

Takhle to nechci říct. Teprve se ukáže, jestli jsme psychicky silnější. Jisté ale je, že v play-off jde z šedesáti procent o hlavu.

Matyáš Ježek.Zdroj: Lvi/David KratochvílJežek (Lvi): Máme kvalitu na to, abychom vyhrávali

Jednou z něj může být špičkové libero, Matyáš Ježek má potenciál obléknout reprezentační dres. Zviditelnit by se mohl už nyní třeba díky triumfu v sérii s favorizovaným Karlovarskem.

V úterý jste se dozvěděli, že budete hrát s Karlovarskem. Přál jste si tohoto soupeře?

Sérii Liberce s Ostravou jsem nesledoval. Přišlo mi stejné, jestli budeme hrát s Karlovarskem nebo s Budějovicemi. Jsou to výborné týmy na přibližně stejné úrovni.

Za dobu, co jste v klubu, udělali Lvi výkonnostní skok. Mají už na to přejít přes Vary?

To teprve uvidíme. Nerad říkám cokoli dopředu. Kvalitu na to, abychom s nimi hráli vyrovnaně a případně i vyhrávali, určitě máme.

Program semifinále:

22. 3. 20.20 Vary (ČT sport)

25. 3. 18.00 Praha (iČT sport)

28. 3. 18.00 Vary (cvf-web)

31. 3. 17.00 Praha (iČT sport)

3. 4. 18.00 Vary (cvf-web)

Poznámka: semifinále extraligy se hraje na tři vítězné zápasy.

Asi největší posun je v šířce a kvalitě kádru. Souhlasíte?

Ano, tréninky jsou fantastické, hrají proti sobě dvě vyrovnané šestky. Nikdo neví, kdo vyhraje. Je tu čtrnáct téměř rovnocenných hráčů, to mluví za vše.

Moderní volejbal je o statistikách. Prozraďte, na koho se ve Varech zaměříte.

Podrobné statistiky dostáváme před každým zápasem. Zaměřujeme se vždy na konkrétní hráče i údery. Je to krok kupředu, ale stejně pak nastanou v zápase osobité situace.

Chápu vás dobře, že na statistiky příliš nedáte?

Tak se to říct nedá. Vždycky je dobré vědět, co od koho čekat. Pro libera jsou nejdůležitější statistiky podání.

Letos jste s Karlovarskem jen prohrávali. Cítíte psychický blok?

To snad ne. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vyhrát ve Varech je hodně těžké. Doma můžeme porazit kohokoli.

Nikdy jste nehrál play-off extraligy. Co s vámi dělá?

Zatím si nestěžuji. Říká se, že vyřazovací boje rozhoduje hlava, ovšem to je stejné, jako v každém utkání mezi vyrovnanými týmy.

Lvi hojně využívají služeb psychologa. Věříte na jeho pomoc?

Ano, já mu věřím.

Čím konkrétně je pro vás prospěšná spolupráce s ním?

Dokáže nás povzbudit a uklidnit. Rád s ní mluvím, ale nerad s ním řeším čistě volejbalové věci. Netvrdím, že jim přímo nerozumí, ale na ně máme trenéry. Je dobré s ním pokecat normálně o životě, jde o někoho, kdo vám je schopný poradit.

Vraťme se k semifinálové sérii s Karlovarskem? Co od ní čekáte?

Výborný volejbal dvou týmů z nejlepší čtyřky extraligy. Doufám hlavně, že do série obě mužstva nastoupí kompletní. Ke konci sezony byly na obou stranách nemoci a zranění. Karlovarsku se zranil první univerzál, nám snad úplně každý. Pokud ovšem budeme hrát v nejsilnějších sestavách, půjde o skvělé zápasy.