Lvi letos náramně reprezentovali Česko ve Vyzývacím poháru, v němž dokráčeli až do semifinále. Neztratili se ani v extralize – v play-off si smlsli na Ústí nad Labem a statečně vzdorovali také Karlovarsku. V úterý v Liberci však zklamali, trenér otevřeně hovořil o propadáku i o odpovědnosti ke všem lidem uvnitř klubu. „Byli jsme zklamaní z toho, že jsme nepostoupili do finále,“ vysvětloval Mihajlovič. „Konec sezony je blízko, nedokázali jsme se plně koncentrovat na utkání.“

O bronz:

10. dubna 18.00 Lvi – Dukla (iVysílaní ČT sport)

-------------------------------------

12. dubna 17.00 Dukla – Lvi

Poznámka: série o 3. místo extraligy se hraje na dva vítězné zápasy.

Na středeční tréninku se proto více diskutovalo. Pohovory byly hromadné i individuální. „Měli jsme hlavy dole. Udělali jsme si kolečko, každý řekl to, v čem vidí problém. Nálada se určitě zlepšila,“ popisoval univerzál. O čem sám hovořil, prozradit nechtěl. Dobré i špatné věci „mají zůstat v kabině“. Několikrát však zopakoval: „Musíme ukázat svoji pravou tvář.“

V následujících dnech se prý Lvi věnovali regeneraci, ale na to, v jaké fázi sezony se nacházejí i dost trénovali. „Zaměřili jsme se na servis a na příjem. Nezapomněli jsme ani na blok a na přihrávku. V Liberci nás zradila, kvůli ní jsme špatně útočili,“ mínil Mihajlovič. Více času strávili rovněž u videa. „Největší pozornost jsme věnovali blokařům a univerzálovi Dukly. O nich víme úplně všechno,“ usmál se slovinský volejbalista.

Pro tým Liberce našel jen slova uznání. „Všichni hráči výborně podávají. V tom by snad nemuseli být v naší hale až tak silní. Stejně tak by neměli mít až tak jistou přihrávku. A s jejich blokem se musíme vypořádat,“ spřádal Mihajlovič plány směrem k sobotě. „Do zápasu dáme všechno. Nesmíme dopustit, aby byl poslední,“ slíbil univerzál. Očekává vyrovnané utkání. „Volejbal hrát umíme. Dostali jsme facku. Uvědomili jsme si, o co a za koho bojujeme. Věřím, že to zvládneme. Chceme medaili,“ doplnil odhodlaně.