Ze Lvů, kteří se díky výhře posunuli na třetí místo tabulky, čišela pohoda. „Individuální ceny moc neřeším. Proti Příbrami se dařilo mně i týmu. Vyhráli jsme, což je nejdůležitější,“ líčil s úsměvem Smith. „Nešlo o úplně jednoduché utkání. Dlouho netrvalo hlavně proto, že jsme do něj dali hodně energie. Mluvím o důkladné přípravě,“ sdělil hrdina večera. Krátce poté se dal do družného hovoru s patronem utkání. „Byli jsme spolu na olympiádě v Londýně. Ptal jsem se ho na zážitky. Petr mě nějak nepochopil. Myslel si, že si s ním chci vyměnit tričko. Pak jsme si dobře popovídali,“ vyprávěl smečař.

Český oštěpař Petr Frydrych dobře ví, jaké to je hodit za 88 metrů a získat bronzovou medaili na mistrovství světa. Na profesionálním volejbale byl ovšem poprvé. „Veliký zážitek. Prvně jsem viděl lepší volejbal, než předvádíme my na tréninku,“ žertoval. „Jsem rád, že zvítězili Lvi a mohl jsem předat cenu pro MVP. Pokud bude čas, příště přijdu i neoficiálně zafandit,“ slíbil. Jeho interpretace klábosení se Smithem vypadala následovně: „S devítiletým zpožděním jsme sdíleli své dojmy z olympiády. Nostalgicky jsme si popovídali. Třeba i o tom, jak se sport změní, když se vám narodí děti. Oba máme dvě. Je to dobrý kluk.“

Trenér Lvů Tomáš Pomr své svěřence letos tak dobře hrát neviděl. „Jsem rád, že jsme zvítězili v třetím extraligovém zápase v řadě. Dařilo se nám ve všech činnostech. Co jsme si plánovali, to jsme také splnili. Hezky se na to koukalo,“ ocenil. Skvělý výkon je příslibem před dvojutkáním v poháru CEV, v němž se Pražané střetnou s Arcadou Galati.

Už v pondělí vyrazí na východ Rumunska, kde ve středu od 17 hodin rozehrají náročnou sérii. „Arcada má ambiciózní tým, který byl stavěný pro Ligu mistrů. Mají rozpočet, o kterém se nám může jen zdát. Nadprůměrně vysoké hráče, určitě budou silní na bloku,“ uvedl k soupeři, který v kvalifikaci o nejprestižnější soutěž Evropy vypadl až po zlatém setu s Karlovarskem. „Musíme být rychlí a chytří. Hrát poctivý volejbal. Nechybovat, a jakmile budeme mít příležitost bodovat, tak ji využít," nastínil Pomr možnou cestu za postupem. „Budu spokojený, pokud podáme výkon, na který máme. Na co to bude stačit je otázka. K dispozici máme domácí odvetu, což je veliká výhoda,“ dodal odhodlaně.