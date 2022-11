Neznervóznilo vás období, kdy jste nehrál?

Vůbec ne. Vždycky chci pomoci týmu, ať už z lavičky nebo ze hřiště. Tíba (Martin Tibitanzl, pozn. red.) hrál skvěle. Podporoval jsem ho, abychom vítězili.

Dostává se vám nyní stejné podpory od Tibitanzla?

Určitě. Tíba je zlatý kluk, který podporuje úplně všechny.

Benátky byly outsiderem. Jak jste je před utkáním vnímal?

Souhlasím s tím, co řekl náš kapitán. Benátky mají nenápadný, ale houževnatý tým. Vůbec jsme je nepodceňovali a říkali jsme si, že musíme hrát stejně, jako by šlo o extraligové finále. Neměli jsme to s nimi jednoduché a jsme rádi za to, jak jsme vše zvládli.

Měli jste stále v hlavách výpadek se Zlínem?

Síla našeho mužstva je v tom, že se nedívá zpátky, ale jen dopředu. Výjimku děláme pouze na tréninku, kde si výkony analyzujeme a říkáme si, co je třeba zlepšit.

Patronem utkání mezi Lvy a Benátkami byl zástupce generálního partnera domácích Nano Energies. Tomáš Mužík vyhlásil nejužitečnějším hráčem dle aplikace SmartVolley nahrávače vítězů Jakuba Janoucha. „Děkuji spoluhráčům. Bez nich bych cenu nikdy nezískal,“ uvedl kapitán Pražanů.

Trochu zpátky jste se možná dívat chtěli. Čtvrteční výhru z Kladna lze označit za pozitivní doping.

Co se psychiky týče, tak určitě. Náš výkon měl upřímně daleko k ideálu. Na tréninku jsme neslavili, ale znovu probírali, co je třeba zlepšit. Sezona je dlouhá a jedno vítězství ani porážka v základní části nic neznamená.

Co rozhodlo utkání s Benátkami?

Týmový výkon. Volejbal je kolektivní sport a jiné to nikdy nebude.

Třeba skvělý servis. Užíval jste si hodně své série na podání a ovace publika?

Ty má každý rád. Lidi tleskají, lavička fandí a na hřišti se cítíte moc příjemně.

Pohled trenéra Lvů – Juan Manuel Barrial: „Podali jsme nejlepší výkon v sezoně. Udrželi jsme koncentraci a hráli dobře od začátku až do konce. Děkuji hráčům za parádní představení.“

Po týdnech, kdy jste hráli dvě utkání, nastoupíte k dalšímu až v sobotu. Příjemná změna?

Nevadí mi hrát dvakrát týdně. Pokud ovšem nastupujete proti tak silnému týmu, jako je Karlovarsko. To je pak lepší si předtím pořádně zatrénovat a připravit se.

Předpokládám, že finálovou prohru s tímto soupeřem už řešit nebudete.

Samozřejmě si na loňskou sérii vzpomeneme. Zápas díky ní dostane větší náboj a nám dodá další motivaci soupeře porazit. Budeme to mít těžké, Karlovarsko je jedním z nejlepších českých mužstev a letos ještě neprohrálo. Chceme se o to ale pokusit a věříme, že to dokážeme.

