/FOTOGALERIE/ Jsou sdělení, na která byste nejraději zapomněli. Jedno z nich uslyšel volejbalista Daniel Čech od trenéra národního týmu. „Na mistrovství Evropy nejedeš,“ řekl mu Jan Novák poté, co zúžil nominaci na finální čtrnáctku. „Dost mě to mrzelo. Postupem času jsem si uvědomil, že se nic tak strašného nestalo. Svět se točí dál a přijdou další příležitosti,“ uvedl 26letý smečař pražských Lvů. Jedno ví však jistě: „Musím na sobě makat a hrát lépe, aby mě příští šampionát neminul.“

Daniel Čech. | Foto: VK Lvi Praha

Po nepříjemné zprávě dostal tři dny volna. „Na moře dost času nebylo, tak jsem jel za rodiči do Opavy. Nevydržel jsem ale dlouho relaxovat, sám jsem chodil do posilovny a udržoval se v kondici,“ prozradil Čech, jak trávil čas před zapojením se do soustředění úřadujících mistrů. S nimi zamířil na klubové soustředění do Litomyšle. „To bylo fajn. Všichni Lvi na jednom místě. Kluci a holky z mladších kategorií se chodili dívat na naše tréninky. Prohodili jsme pár slov. Zvedlo mi to náladu,“ vzpomenul 198 centimetrů vysoký borec ojedinělého projektu Pražanů.

Začalo se vtípky a skončilo vážnou debatou

S dávkami, které mu servíroval kouč Juan Manuel Barrial, prý problémy neměl. „Týdny s reprezentací mi moc daly. Fyzická kondice se zlepšila. Mělo by to nést ovoce hlavně v pozdější části sezony a mohl bych ve Lvech dostat více příležitostí. Samozřejmě mě posunuly i náročné zápasy v Evropské lize,“ vysvětlil Čech, který ani po vypadnutí z kádru nepřerušil s členy národního mužstva vztahy. „Dost si píšeme s Martinem Lickem a Pepou Polákem. Začalo se vtípky a teď už je naše konverzace vážnější. Je vidět, že se mistrovství přiblížilo.“

Už vážně klepe na dveře. Čeští reprezentanti sehrají zítra večer od 20 hodin ve Skopje svůj úvodní duel evropského šampionátu. Soupeře budou mít nejtěžšího možného – Polko. „Určitě máme v plánu utkání sledovat. Vypadá to, že se budeme dívat společně všichni Lvi. Hned první zápas bude volejbalový svátek. Žádná hořkost ve mně není, budu klukům pořádně fandit,“ zdůraznil smečař.

Tmelení party, nový partner i fotka do rámečku. Lvi Praha uspořádali soustředění

Šance svých kamarádů vidí pozitivně. „Kluci jsou dobře připravení, až na Polsko jsou všichni hratelní. S Dánskem i Nizozemskem očekávám vyrovnané zápasy. Se Severní Makedonií i Černou Horou jsme lehcí favorité. Věřím v postup ze skupiny i ve čtvrtfinále. Tím spíše, že nám teď cestu ukázaly naše holky,“ vzpomenul na závěr senzační tažení českých volejbalistek na právě probíhajícím mistrovství Evropy.