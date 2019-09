Výsledky pražských volejbalistů

Lvi Praha – Liberec A 1:2, – Liberec B 0:3, – Odolena Voda 3:0, – Ústí nad Labem 2:1

Liberecká akce zakončila třetí týden lví přípravy. Části, která byla věnována především nabírání fyzické kondice. „Kluci už se těšili na zápasy, které budou mít extraligové parametry,“ poznamenal trenér.

Lvi ovšem na sever Čech odjeli v poněkud slátané sestavě. Vlastně jen s jedním blokařem – Šimon Krajčovič a Petr Špulák totiž plnili a stále plní reprezentační povinnosti. „Klobouk dolů před kluky, co zaskakovali. Jednomu je šestnáct, druhý rok nehrál volejbal a teď nám má vypomáhat v 1. lize. Pro ně to byl skok do jiné dimenze,“ ocenil Pomr.

Další absence přišla jaksi nad plán. Australský smečař Thomas Douglas-Powell si zablokoval krk a nemohl nastoupit. Další letní posily ale hrály – navíc jak z partesu. „Luboš Bartůněk, Jirka Král i Matej Mihajlovič jasně ukázali, proč přišli. Podali výborné výkony,“ zdůraznil trenér.

Zátěž ale rozdělil rovnoměrně, výsledky neřešil. „Smečařům se turnaj povedl. Nahrávači se také ukázali v pozitivním světle. Jeli tři, včetně Martina Kočky a juniora Lukáše Dvořáka. Zkusili jsme i šestnáctiletého Davida Kollátora. Všichni si mohli osahat, jak chutná extraligový volejbal. A nesmím zapomenout na libera. Junior Matyáš Ježek naznačil, že může s Michaelem Kovaříkem vytvořit silnou dvojici,“ pochvaloval si Pomr.

Neděli stráví Lvi v rodinném kruhu, pondělí věnují regeneraci. „A pak bude následovat klasický tréninkový týden,“ nastínil kouč. „O víkendu pojedou hráči na pomezí juniorky a mužského béčka na turnaj do Benátek, ostatní budou odpočívat,“ slíbil. Ale naposledy. Na řadu totiž přijde zápas na půdě úřadujících mistrů (Jihostroje České Budějovice) a mezinárodní turnaj ve Slovinsku.

