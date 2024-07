Michal Káva dnes 17:34

Už vědí, proti komu nastoupí v základních skupinách na olympiádě v Paříži. Jan Louda vyzve Loha Keana Yewa ze Singapuru, který je v turnaji jako desátý nasazený. A dále pak Uriela Canjura Artigu ze Salvadoru, se kterým trénuje Plzni. „To nás oba celkem překvapilo, je to velká náhoda. Chci předvádět svoji nejlepší hru a postoupit,“ prohlásil Louda. To Tereza Švábíková se v základní skupině utká s turnajovou sedmičkou Indonésankou Gregoriou Tunjung a s Ukrajinkou Polinou Buhrovou. Ze skupiny postoupí do další fáze vždycky jeden hráč. Deblisté Adam Mendrek a Ondřej Král se dozví soupeře později.