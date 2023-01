Louda prožil snovou premiéru na Benátky Masters. Ve finále zdolal Muhammada

Semifinálové duely v dopoledním programu přinesly dva rozdílné příběhy. Jan Louda ukázal svou třídu a Cristiana Savina nepustil vůbec do hry. Po výsledku 21:5, 21:12 mohl jít hodně rychle šetřit síly na vrchol programu. To Fadel Muhammad, který letos triumfoval třeba na turnaji kategorie International Series v Portugalsku, potřeboval veškerý um, aby zdolal Luku Wrabera 22:20, 11:21 21:15.

Také v duelu o bronzovou medaili byly k vidění atraktivní momenty. Do zápasu vstoupil vítěz z roku 2019 Wraber velmi dobře, Savin dělal příliš nevynucených chyb a první sadu prohrál jasně 10:21. V té druhé se výkon moldavského reprezentanta rapidně zvedl, dokázal předvést několik parádních smečí po lajně a dostal 85. hráče světa až do koncovky. V ní už se ukázaly větší zápasové zkušenosti a sympatický Vídeňák zvítězil i v druhé sadě, tentokrát 22:20.

„Celkově jsem docela spokojený, po několika dnech, kdy jsem nic nedělal, to z mé strany nebylo špatné,“ přiznal rakouská singlový hráč číslo jedna. Ve 32 letech se stále nevzdává velkých cílů i pro další roky. „Chci určitě na Evropské hry do Krakova a zkusit zabojovat i o olympijské hry v Paříži, ale beru to den za dnem a uvidím, jak mi to půjde,“ říkal bojovný Vídeňák.

Finále přineslo ještě o level lepší badminton. Jan Louda do něj vstoupil výtečně a hned si vybudoval několikabodový náskok, který udržel až do závěru první sady. Muhammad, jenž má za sebou v letošním roce dva turnajové vavříny a jeho ranking úplně neodpovídá předváděné hře, měl výtečný vstup do druhého dějství, které ovládl 21:14. Jako rozhodující se však ve třetím setu ukázala dlouhá série českého reprezentanta od stavu 6:6, kdy Indonésana utrhl a vedení pak v pohodě jistil až do posledního míče zápasu. Vítězství 2:1, první turnajový triumf na Benátky Masters, kvalitní příprava a také hezké prize money – výlet do Středních Čech se Loudovi bezpochyby vyplatil.

„Když jsem viděl výsledky Muhammada, hned jsem věděl, že je to kvalitní hráč, takže jsem rozhodně nic nepodcenil a snažil jsem se být od začátku aktivnější, což se mi v prvním setu dařilo. V druhém dějství ale zatlačil od sítě on mě a já jsem se dostal častěji do obrany. Nakonec jsem to ale zvládl, myslím, že to byl ode mě slušný výkon, a to jak v semifinále, tak i finále,” hodnotil své vystoupení plzeňský badmintonista, který ale před turnajem netušil, jak bude jeho hra vypadat.

„Nevěděl jsem, jaký výkon od sebe můžu očekávat, týden po kvalifikaci o ME družstev jsem měl volno, mezi svátky jsem byl na kurtu jen dvakrát s bráchou,” přiznal 59. hráč světa, který ale taktickou přípravu nepodcenil. „Plán na zápas jsem konzultoval i s trenérem, je to sice exhibice, ale proč ji nevyhrát,” smál se ještě čerstvý vítěz Benátky Masters 2022, který se stal celkově třetím Čechem, jenž turnaj opanoval.

Mezi zápasy hlavního turnaje následoval opět po roce také turnaj Benátky Masters Junior, kde se představila česká špička kategorie U13, U15 a U17. Výborným výkonem se prezentoval například trojnásobný mistr republiky Lukáš Thor, reprízu finále republikového šampionátu do 15 let si střihly Eliška Mikešová se Štěpánkou Nýdrlovou - opět ve prospěch hráčky Proseka. K vidění byla také Amélie Maixnerová, která získala bronz na letošním ME U15 a alespoň částečně si po nemoci na MČR spravil chuť Marek Čepela, který zdolal Adama Burgeta. Turnaji Benátky Masters Junior se ještě budeme věnovat v samostatném článku.

Výsledky turnaje Benátky Masters 2022

Semifinále

Andi Fadel Muhamad (Indonésie) - Luka Wraber (Rakousko) 22:20, 11:22, 21:15

Jan Louda (ČR) - Cristian Savin (Moldávie) 21:5, 21:12

Zápas o 3. místo

Luka Wraber (Rakousko) - Cristian Savin (Moldávie) 10:21, 20:22

Finále

Andi Fadel Muhamad (Indonésie) - Jan Louda (ČR) 16:21, 21:14, 15:21

