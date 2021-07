Los Lvům nepřál. Hlavně, že nemusíme na Sibiř, hledal pozitiva kouč

Euforii vystřídalo zklamání. Tak hovořil trenér volejbalového klubu Lvi Praha po losu evropských pohárů. Dobrou náladu mu způsobil fakt, že byli jeho svěřenci zařazeni do CEV Cupu. Oproti loňsku, kdy se představili v Challenge Cupu, si tak o soutěž polepšili. Mrzutější to bylo se soupeři. Na začátku listopadu se střetnou s horším ze série mezi českými a rumunskými šampiony. Karlovarsko a Arcada Galati budou dříve usilovat o postup do Ligy mistrů.

Pražští Lvi loni dokráčeli až do semifinále Challenge Cupu. V něm vypadli po velikém boji se Ziraatem Bankasi. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

„Mohli jsme se potkat s italskými a francouzskými mužstvy,“ popisoval možné alternativy kouč Lvů Tomáš Pomr. Jeho přáním bylo vylosovat si někoho z Belgie, Nizozemska či Německa. „Měli bychom šanci na postup a navíc bychom jeli za přijatelné prostředky do příjemného prostředí,“ vysvětloval. Na druhou stranu si uvědomoval, že se v lucemburském osudí nacházela jedna „ekonomická sebevražda“ – Kuzbass Kemerovo. „Hlavně, že nemusíme na Sibiř,“ oddechl si trenér. Tam nakonec zamíří Jihostroj České Budějovice. „Což klukům vůbec nepřeji,“ doplnil. Ukrajinec Todua posílil Lvy. Rád by hrál i za český nároďák Přečíst článek › Po losu byla Pomrova tvář poněkud zakaboněná. „Arcada loni jasně dominovala lize, má výborný tým,“ poznamenal. Nenechte se mýlit, přestože rumunští volejbalisté nepatří ke špičce starého kontinentu, na trojlístek oddílů ze země hraběte Drákuly je třeba si dávat pozor. „Galati, Steaua a Dynamo Bukurešť jsou movité kluby. Kádry mají plné cizinců. Ti pocházejí hlavně z bývalé Jugoslávie a doplňují je nadstandardní jihoameričtí hráči,“ vypočítával kouč. „Nečekalo by nás tedy nic jednoduchého a přitom by šlo o divácky neatraktivní soupeře,“ neskrýval. Snaha o mezinárodní prestiž Ještě horší variantu by v jeho očích znamenala série s Karlovarskem. „Nikdo si nepřeje, abychom se v pohárech utkávali s českými celky. V nich nám jde o porovnávání se s jinými styly a získávání mezinárodní prestiže,“ argumentoval Pomr. „Budu moc fandit Karlovarsku, aby postoupilo do Ligy mistrů.“ Lvi si evropské renomé vybudovali už loni. V Challenge Cupu senzačně postoupili do semifinále, v němž vypadli až po zlatém setu s „tureckými milionáři“ – Ziraatem Bankasi. Na jejich pažbě zůstali Sporting Lisabon či Epitsentr Podoliani. „Ziraat se Sportingem budou letos nastupovat v Lize mistrů. Co k tomu dodat?“ položil řečnickou otázku Pomr. Ať už v listopadu Pražané narazí na kohokoli, budou usilovat o postup. „CEV Cup umožňuje porovnávání s výbornými týmy od první kol, Challenge Cup až v těch závěrečných,“ uvedl trenér. „Bylo by příjemné toho využít a už kvůli našim fanouškům příště narazit na nějakého atraktivního soupeře z vyspělé části volejbalového světa,“ zakončil. Lvi boří zaběhlé pořádky. Od Španielky přebírají kadetky a juniorky Přečíst článek ›