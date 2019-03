Zkuste ji pochválit, že v necelých čtyřiadevadesáti báječně vypadá, a jako odpověď od Dany Zátopkové bleskově přiletí: „Nelžete, přijdete do pekla."

Nemám zdání, kam přijdu já. Zato paní Dana a její Emil přišli do sportovního nebe, dohromady získali sedm olympijských medailí.

Jejich příběh pořád žije a pozná ho i roztančené Rio, kde včera začal další olympijský karneval: Češi mají na oblečení siluetu běžce, kterou nakreslil… No ano, Emil Zátopek. „Dojímá mě, že se Emilovy figurky dostanou do světa," nadechne se legendární oštěpařka. „Navíc prostřednictvím olympiády, která pro nás oba byla osudem."

Tušíte, co by na to říkal váš muž?

Byl by nadšený úplně stejně jako já. Mimochodem, ty figurky jsem pomohla vymyslet. Začala jsem malovat oštěpařku a Emilovi se to moc líbilo, tak přimaloval běžce.

Kouzelný pár, stejně jako vy dva.

Tu dvojičku jsme dávali jen protekčním žadatelům. (usmívá se) Byla to zvláštní scéna: Emil běží a já za ním házím oštěpem.

Ještě chcete něco dodat. Nebo se pletu?

Připomíná mi to francouzské přísloví Cherchez la femme. Za vším hledej ženu. Myslím, že jsme pro mužské úspěchy důležité.

LOGO. S Danou Zátopkovou při představení motivu olympijské kolekce skifařka Mirka Topinková Knapková (zcela vlevo), tenistka Andrea Hlaváčková, gymnastka Věra Čáslavská a kajakář Vavřinec Hradilek, který se do Ria nekvalifikoval. Autor: ČTK/Michal Doležal

Jak moc důležitá jste byla pro Emilovy úspěchy vy?

Víte, on byl v naší rodině ze začátku šéf, ale časem zjistil, že je to nepraktické. Žena je užitečná, musíte si ji ochočit a dát jí úkoly. Jsme spolehlivější a pracovitější.

Co z toho vyplývalo pro váš vztah?

Vyřizovala jsem pravidelné platby nebo korespondenci, té bývalo hodně. Emil měl díky tomu volné ruce.

Věříte na osud? Narodili jste se ve stejný den a ve stejný den jste na olympiádě v Helsinkách 1952 vyhráli zlato: Emil na pětikilometrové trati, vy v oštěpu.

Osud hrál v našem životě velkou roli. Už jen to, že jsme se potkali… I ta stejná data vypadají hodně osudově, neutekli jsme tomu.

A inspirovali jste další generace sportovců.

Nevím, jestli v Česku teď žije nějaký další Zátopek, ale já následovníky mám. Když jsem začínala, byl oštěp u nás neznámá disciplína, zato dneska? Snad i já mám trochu zásluhu na tom, že přišly další legendy jako Železný či Špotáková. Zahýbala jsem stojatou vodou a vrchnost se začala starat o to, abychom měli oštěpy, kdysi to vůbec nebylo samozřejmé.

Ještě k Emilovi: jak vlastně vznikla jeho slavná hláška „Nemůžeš? Přidej!"?

Vycházelo to z jeho povahy. Byl hodně vtipný, pořád vymýšlel nějaké legrácky. Myslím, že tahle hláška reagovala na celkem banální situaci. Někdo se ho zeptal, co má dělat, když nemůže. A zbytek znáte.

Co další bonmoty? Jestli si chceš něco užít, běhej stovku. Jestli chceš něco zažít, běhej maraton.

Tohle jedna anglická novinářka vůbec nechápala! Je v tom tak jemná práce s češtinou, že to prostě do angličtiny nepřeložíte. Dlouho mi trvalo, než jsem té paní vysvětlila rozdíl mezi českým užít a zažít. Pochopila, ale trvalo to.

Vy jste si s oštěpem užila a zažila hodně, ale nešije to s vámi i po letech, když se díváte na atletiku?

Teď už ne. Dřív jsem strašně toužila po tom, abych si ještě jednou mohla zatrénovat. Dát si jeden trénink se vším všudy: rozcvička, rozběh, házení… Jenže tohle už mě dávno přešlo, člověk jde fyzicky dolů. Oštěp mi v ruce nechybí.

Přitom je to celý váš život.

Házení jsem milovala, měla jsem ho v ruce. Když jsme ještě bydleli v domečku v Troji a přivezli nám dříví, místo nošení jsem polena házela. Ale i tohle se z vás s věkem automaticky vytratí.

Předpokládám, že vášeň pro olympiádu se z vás nevytratila. Je to tak?

Těším se! Ráda sleduju moji atletiku, v televizi to má úroveň. Komentátoři sportu rozumí a nebreptají voloviny, kameramani vědí, co mají dělat, a další neviditelní lidé ze štábu kmitají v zákulisí. Sledovat sport v televizi je požitek, pro mě je to už lepší než na stadionu.

Nebude vám vadit ani pětihodinový posun a noční přenosy?

Nemůžete být takový detailista. Olympiáda je něco extra, magická přehlídka nejlepších. Spát můžete kdykoliv jindy.

Zátopkův běžec

V Londýně 2012 čeští olympionici zářili v originálním oblečení s motivem obrazu Dvoubarevná fuga od Františka Kupky a ve šmrncovních holínkách.

Na zimních hrách v Soči 2014 Češi nosili kolekci inspirovanou první československou poštovní známkou od Alfonse Muchy. Letos umělce střídá sportovec Emil Zátopek a jeho silueta běžce. „Bylo to pro mě příjemné překvapení," líčí Da-na Zátopková. Emilův auto-portrét upravil ak. malíř Milan Jaroš. Moc práce neměl: „Změnil jsem jen výraz v panáčkově tváři. Původně se totiž nesmál."

MARTIN MLS