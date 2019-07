Vzájemný zápas ze základní části zvládli Lions na výbornou. Vysočinu porazili vysoko 48:13. „Byl to možná náš nejlepší zápas celé sezony. Všechno fungovalo,” vzpomíná na zápas v Jihlavě hlavní trenér Lions Zach Harrod.

Ten ví, že nesmí soupeře podcenit. „Je to těžké, když musíme porazit soupeře dvakrát za sezonu. Je to ale zároveň výzva.” Ta největší bude pro Pražany uhlídat quarterbacka Gladiators. „Musíme se na něj zaměřit, omezit ho nejvíc, co to půjde,” potvrdil Harrod.

Langford je hlavním tahounem Gladiators. Svými výkony si rozehrávač řekl o cenu pro nejužitečnějšího hráče útoku celé ligy. Opět. Tuto cenu totiž vyhrál v roce 2016 v dresu Pardubic. Harrod se Langforda nebojí. Má totiž vlastní eso v rukávu. „Máme nejlepšího trenéra obrany, který kdy v Česku byl,” nešetřil chválou na Američana Daniela Dische.

Harrod je v letošní sezoně poprvé hlavním trenérem Lions. Teď ho čeká klíčový zápas sezony a první velký test v roli hlavního trenéra. „Myslím, že jsem to zatím zvládl dobře. Snad i výsledkově. Umím česky, znám docela dobře českou kulturu. Je to trochu jiné, než být americký trenér, který by právě přiletěl,” vysvětlil Harrod, který žije v Česku od roku 2007 a má tu i českou manželku.

Czech Bowl v Ostravě

Semifinále se hraje na jeden vítězný zápas. Stačí tak krátká ztráta koncentrace, jedna chyba nebo faul a sen o finále se rozplyne. O to atraktivnější důležité zápasy jsou. Vítězové semifinále se představí 20. července na Městském stadionu v Ostravě v bitvě o titul. Jedno je jisté. Po dlouhé době uvidíme nového držitele mistrovského poháru. Prague Black Panthers se totiž letos soustředí na rakouskou ligu.

Semifinále Paddock ligy:

5.7. 17:00 Hostivař, Praha, ČT sport, Prague Lions - Vysočina Gladiators

6.7. 15:00 Mariánské Hory, Ostrava, Aquaponik Ostrava Steelers - Pardubice Stallion