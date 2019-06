Do zápasu hosté vlétli a rychle si vybudovali vedení 14:0. Domácí dokázali odpovědět a ve druhé čtvrtině srovnali po touchdownech Stevense a Ječného. Přetahovaná pokračovala. Stallions se na konci druhé čtvrtiny opět dostali do vedení díky touchdownu Radima Kalouse. I na tuto změnu skóre zvládli Lions zareagovat a 43 vteřin před koncem prvního poločasu skóroval domácí Marek Suchý.

Lions se poprvé ujali vedení ve třetí čtvrtině, když se do endzóny soupeře dostal s míčem opět Marek Suchý. Teď to byli naopak Stallions, kteří museli odpovědět. A úspěšně. O třetí touchdown v zápase se postaral pardubický Kalous. Do závěrečné čtvrtiny se tak šlo za stavu 28:28.

Ta měla podobný průběh jako třetí. Lions se dostali do vedení po touchdownu Stevense, Stallions odpověděli touchdownem Kalouse. Jenže pardubický touchdown nedokázali hosté potvrdit kopem za jeden bod. Míč z nohy Lukáše Petříka zamířil těsně vedle tyče a Lions tak vedli 35:34. Obraně hostů se nepodařilo ukořistit míč pro svůj útok, který tak nedostal šanci na otočení výsledku. „Pardubice podle mě odehrály svůj nejlepší zápas v sezoně. Dali nám zabrat do konce zápasu,” pochválil soupeře hlavní trenér Lions, Zach Harrod.

Pražský tým si tak odnesl osmé vítězství a zajistil si první místo ve skupině Západ Paddock ligy, které zaručuje domácí semifinále. „Jsem hrdý na náš tým. Domácí semifinále je ohromně důležité,” dodal Harrod. Trenér Lions moc dobře ví, že semifinálový zápas venku nemusí dopadnout podle představ. V posledních dvou ročnících vypadli Lions v semifinále na hřišti Ostravy Steelers.

Víkendové výsledky Paddock ligy:

Prague Lions - Pardubice Stallions 35:34

Pilsen Patriots - Brno Sígrs 26:11

Ústí nad Labem Blades - Vysočina Gladiators 9:22

Ostrava Steelers - Brno Alligators 56:14