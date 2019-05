Lions si vyšlápli na nováčky. Nedarovali jim ani bod

Nejstarší český klub amerického fotbalu dal nováčkovi Paddock ligy lekci. Prague Lions odcestovali do Ústí nad Labem s bilancí čtyř výher a žádné porážky. Případné vítězstí by tým výrazně posunulo k branám semifinále. Ústečtí Blades potřebovali nutně vyhrát, cesta do play-off se jim kolo od kola vzdalovala. Utkání ale skončilo jednoznačným triumfem favoritů (31:0).

Momentka z utkání Blades Ústí nad Labem versus Prague Lions. | Foto: Karel Dvořáček

Výsledky Paddock ligy:

Brno Alligators - Brno Sígrs 22:35

Ústí nad Labem Blades - Prague Lions 0:31

Vysočina Gladiators - Pilsen Patriots 45:37 V prvním poločase dokázali Blades držet krok. Lions otevřeli skóre touchdownem Davida Hlaváčka a do půle jej ještě navýšil Kadlec field goalem. To ale bylo ze strany Pražanů vše (0:10). „Přijatelné skóre. Lions jsme byli velmi dobrým soupeřem,” potvrdil ústecký Jakub Valjent. Blades trápí v premiérové sezoně Paddock ligy především útok, který se proti Lions nedokázal prosadit. „Nedaří se nám hlavně passová hra,” litoval už po zápase Valjent. Na běhový útok soupeře se Lions dokázali výborně připravit. „Nesměli jsme nenechat Blades krájet yardy po zemi. Tomu jsme přizpůsobili schéma i individuální úkoly hráčů,” vysvětlila opora Pražanů David Michálek. V útoku řádil quarterback Michael Hayes, jenž ve třetí čtvrtině navýšil stav už na 17:0. A jakoukoli šanci na obrat utnul v úvodu té závěrečné Archie Stevens, který touchdownem změnil skóre na 24:0. Tečku za zápasem pak udělal dlouhým touchdownem Marek Suchý (31:0). Paddock liga, skupina Západ:

Prague Lions 5-0

Pardubice Stallions 3-1

Pilsen Patriots 1-3

Ústí nad Labem Blades 1-4 I přes jednoznačný výsledek nebylo vítězství pro Lions jednoduché. „Přišli jsme o amerického linebackera, který tým opustil z osobních důvodů. Našemu quarterbackovi se navíc den před zápasem zabil při dopravní nehodě nejlepší kamarád. Byl to brutální týden, ale jsem hrdý na tým, že se s nepřízní skvěle popral,” uvedl trenér Lions Zach Harrod. Náhlá absence americké posily Joela McCandlesse Lions nezlomila. „Odjíždíme s nulou v obraně a přesvědčivým výsledkem. To je vždy úspěch,” radoval se Michálek. Prague Lions čeká souboj s Brnem. Upozorní na nutnost prevence rakoviny Přečíst článek ›

Autor: Redakce