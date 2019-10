Měl klid a dobrou náladu. V rozhazování mu to přitom technicky nešlo. V závodě ale zabral. „Vypnul jsem, nasadil tunel a snažil jsem se z toho vymanit. Naštěstí se povedlo,“ vyprávěl osmadvacetiletý oštěpař.

„Druhý pokus trochu technicky lepší. Trefil jsem ho tak, že doletěl kousek za čáru. Po prvním jsem věděl, že čtyřiaosmdesátimetrový limit musím hodit, i kdybych lehnul na zem,“ pokračoval závodník Dukly.

Na finále si věří. „Určitě, jinak do toho nejdu. Cítím rezervu. Bude ale muset přidat. Chtělo by to v prvních dvou hodech hodit k osmaosmdesáti metrům. To už je taková všímací vzdálenost. Někoho by to mohlo vystrašit,“ přemítal svěřenec Jana Železného.

„Hlavně ale může rozhodovat, že závodíme dva dny po sobě. Na rozcvičovacím stadionu je vedro a tělu to musí zákonitě ubrat energii,“ pokyvoval hlavou pražský rodák, který při velkých závodech spoléhá na spolupráci s psycholožkou Zdenkou Sládečkovou. Stejné je to i Dauhá, i když v Kataru není. „Dneska jsme si sedli před kameru. Je moje druhá hlava, pořád jsme v kontaktu.“

Suverénní Němec Vetter

Skupinu A, v níž startoval český reprezentant, ovládl prvním pokusem Němec Johannes Vetter. Jeho oštěp se zapíchl na značku 89,35 a šel z placu. Je obhájce titulu hodně sebevědomý? Vadlejch si to nemyslí.

„Už v rozhazování hodil strašně daleko, ale je v pohodě. Známe se tak dlouho, že nejsme závodníci, kteří by se před sebou prsili,“ zmínil se o německém favoritovi.

Pochvaloval si povzbuzování českých fanoušků. „Bylo to skvělé. Seděli za mnou a dokonce jsem si všiml, že další skupina seděla vpravo. Takže dokonalé,“ dodal.