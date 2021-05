„Bude záležet na výkonech hráčů, hodně udělá psychika a motivace chtít se zlepšovat. Musíme se donutit hýbat po té pohodlnosti, kterou nám covid dopřál,“ říká David Mertl, hráč Spectra, který se na konci minulé sezony v rámci hostování přesunul k Hrochům z Havlíčkova Brodu, v jejichž barvách pomohl k zisku mistrovského titulu.

Jak se těšíte na start nové sezony?

Samozřejmě těšíme. Ještě nevíme, kdy se bude hrát, ale už je to dlouhé.

Věříte, že se odehraje bez výraznějších komplikací?

To si nemyslím. Dozvuky ještě budou. Uvidíme, jak se budou vyvíjet nařízení vlády a podobné věci. Svaz komunikuje s hygienou a se státem, řeší výjimky, abychom měli informace.

Softbal měl výhodu, že na rozdíl od jiných sportů ho epidemie nějak zásadnějším způsobem v rámci domácích soutěží nevykolejila, souhlasíte?

Ano, omezení bylo, ale sezona se dohrála, vyjma velkých turnajů. Mistrovství Evropy se přesunulo na letošní rok, evropské poháry se zrušily.

Co pro vás bylo největším sportovním problémem v roce 2020, co se týče epidemiologických zákazů a nařízení?

Jak jsme říkali, softbal to nezasáhlo tolik. Největší komplikací byla příprava, ta moc nefungovala. Nějaké zásadní dopady to nemělo, epidemie přišla po zimní přípravě a soutěže se rozjely podle plánu. Uvidíme, jak to bude letos.

Loňskou sezonu jste završil titulem v dresu Hrochů. Jak jste si užíval jejich skvělé vítězné tažení?

Hrál jsem vždy za Spectrum, tak se nabízelo, abych hostování zkusil. Byly k tomu dobré podmínky a s Tomášem Kleinem jsme se rozhodli, že dáme ve Spectru šanci mladším, ať se prověří jejich kvalita a získají zkušenosti v play-down. My to brali jako výzvu a chtěli se podívat pod pokličku jinému klubu. Co se týče hry, tak to bylo super, zapadli jsme do party. Havlíčkův Brod má skvělý mladý perspektivní tým, v zádech Michala Holobrádka, nadhazovačskou jedničku, a s ním je šance na vítězství vždy veliká.

A nakonec to také skončilo se zlatými medailemi na krku.

Nebylo to ale jednoduché, jak si všichni mysleli. Semifinálový souboj s Ledenicemi pro mě byl předčasným finále. Vzhledem k tomu, že semifinále propršelo, musely se odkládat zápasy do všedního dne, na což jsme nebyli úplně zvyklí. Pracujeme, máme rodiny a na dojezdy a hraní večer to bylo hodně náročné. Nakonec jsme ale měli o trochu více štěstí. Užíval jsem si to.

Řeší se start nové sezony, za sebou máte zimní a potažmo i jarní přípravu. Z větší části byla individuální, že?

Ano, byla založená na domácím posilování a běhání. Byli jsme odříznutí. V Praze využíváme tělocvičny na školách, tak jsme to měli složitější než týmy, které mohou využívat vlastní zázemí. Byli jsme totálně odříznutí a v podstatě začali fungovat až na konci března společně. Sezona tím bude dost ovlivněná.

Bylo někdy těžké se přinutit jít si sám zaběhat?

Bylo, obzvlášť pro mě. Jsem na sklonku kariéry, to nejlepší mám za sebou a je těžké hledat motivaci v dobách, kdy jste doma. Mám rodinu, práci, motivace někdy trochu chybí. Těším se ven na hřiště, mladí spoluhráči mě zase namotivují.

Může komplikovanější zimní příprava nějak ovlivnit výkon hráčů i týmů?

Rozhodně. Náš sport je založený na nadhazovačích, kteří by měli přípravu absolvovat na sto procent. Pokud to tak není, výkony mohou hodně kolísat. Hodně bude záležet na aktuální formě. Může se stát, že liga bude mít i nečekaného vítěze, bude hodně vyrovnaná.

S jakými ambicemi půjde Spectrum do sezony?

Bude to obdobné jako loni. Procházíme generační obměnou, v amatérském sportu to dříve nebo později čeká každý tým. Chceme se hlavně udržet, to je cílem číslo 1. A postupně zapracovávat a vychovávat mladší kluky.

Když se řekne, že sezona v nějakém termínu začne, jak dlouhá doba je podle vás nutná ke společné přípravě, než vlétnete do ostrých bitev?

Jsme amatéři, tak nám nezbývá nic jiného, než skočit do toho tak, jak to je, a všechno dohnat během sezony. Teď už se manko dohnat nedá. Bude záležet na výkonech hráčů, hodně udělá psychika a motivace chtít se zlepšovat. Musíme se donutit hýbat po té pohodlnosti, kterou nám covid dopřál.