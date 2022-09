Opora pražských Lvů Jakub Janouch v akci.Zdroj: VK Lvi Praha/David Kratochvíl„Zvu fanoušky do Libně. Je to vhodný termín, aby s sebou vzali děti. Mohu slíbit, že uvidí kvalitní volejbal. Jsme hladoví, abych sezonu úspěšně odstartovali a náš nový kouč určitě přinese do zápasu hodně emocí. Přijďte na Lvy,“ vzkázal český reprezentant Jakub Janouch.

V sestavě máte šest hráčů ze zahraničí, navíc trenér je Argentinec. Jak se dá v takovém pestrém složení vytvořit pravá volejbalová parta?

Ono zase není tak důležité, odkud který hráč pochází. Jestli se jedná o Evropana nebo Američana. Cíl máme všichni stejný, všichni se chceme zlepšovat a vyhrávat. Jinak je to u nás podobný jako v šatnách všech kolektivních sportů - dělají se srandičky. Všichni kluci jsou otevření, nikdo nemá s vtipkováním problém.

Je angličtina hlavním dorozumívacím jazykem?

Dá se říct, že je. Trenér mluví anglicky, v týmy máme Australana a dva Kanaďany. Dva Ukrajinci u nás hrají delší dobu a naučili se česky.

Lvi chtějí zlato! Dovést je k němu má argentinský kouč

S čím do týmu přišel kouč Juan Manuel Barrial?

Víc se zaměřujeme na obranu. Jak na síti, tak i v poli. Trenér má ohromné zkušenosti. Už jako hráč působil v Evropě, konkrétně v Itálii, zkušenosti má i z arabského prostředí. Nepřišel k nám z jiného světa. Víc se uvidí, jak se nám bude dařit v ostrých zápasech.

Vstupujete do extraligových bojů. Cíle máte nejvyšší, koho považujete za největší soupeře?

Budeme se prát s tradičními týmy jako jsou Karlovy Vary, které nás na jaře udolaly v pátém finálovém zápase, určitě pak České Budějovice, Liberec a Kladno. Nesmím zapomenout ani na Odolena Vodu, proti níž v neděli začínáme. Extraliga bude možná těžší než ta minulá.

Loni vám k titulu chyběly dva míče. Vyslovujete nahlas slovo titul?

Rád bych, abychom si doma vytvořili nedobytný chrám a všechny soupeře v Unyp areně smetli. Na druhou stranu musíme být pokorní a mít respekt ke každému protivníkovi, ale to nic nemění na tom, že v každém zápase půjdeme za vítězstvím. K nejvyššímu cíli musíme jít po krůčcích. Uvidí se, až se soutěž rozeběhne, jaké budou naše ambice.

Lvi vyrážejí do Francie. Chceme se naladit na extraligu, líčí blokař Tibitanzl