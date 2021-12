/ROZHOVOR/ V kariéře oblékal dres šesti extraligových týmů. Volejbalista Milan Moník začínal v Ústí nad Labem, přes Příbram, Benátky, Kladno a Beskydy se dostal mezi Lvy. I proto jde o častého respondenta předzápasových rozhovorů. „Hlavně se mě neptejte, jestli se budu s někým hecovat,“ usmíval se 33letý českoběžník. Na utkání proti Black Volley se prý těší (sobota 19.00). „Ale ne na cestu do Frýdku-Místku, která je zdlouhavá a vyčerpávající,“ uvedl reprezentant.

Milan Moník. | Foto: VK Lvi Praha/Ladislav Adámek

Svou extratřídu prokázal v létě na mistrovství Evropy, na němž domácí výběr dokráčel až do čtvrtfinále. Ani hvězda šampionátu však není neomylná. To ukázalo poslední klání Pražanů, ve kterém byl Moník po chybách na příjmu střídaný. „Neberu to nijak zle, nejsem stroj. Navíc jsme vyhráli, což bylo skvělé. Do dalšího zápasu půjdu pozitivně a s čistou hlavou,“ doplnilo libero.