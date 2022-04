Libero Lvů Moník: Rozhodla naše bojovnost. Poslední kroky jsou ale nejtěžší

/ROZHOVOR/ Teprve potřetí v sezoně prohráli volejbalisté Jihostroje na vlastní palubovce. Podruhé 0:3 a podruhé se Lvy. Hlavně s nimi ztratili druhé utkání semifinálové série, a pokud by padli i ve středu v Unyp areně (17.00), chyběli by poprvé od ročníku 2017/18 ve finále extraligy. To by se zamlouvalo Milanu Moníkovi, liberu Pražanů, kteří v neděli večer na palubovce desetinásobných šampionů zazářili. „Důležité je být silní v hlavě a hrát beze strachu,“ uvedl Moník vlastně ke všem duelům s Českými Budějovicemi.

Milan Moník (v červeném) se spoluhráči. | Foto: Jihostroj/Daniel Kubát

Jihostroj České Budějovice – Lvi Praha 0:3 (20:25, 24:26, 19:25), stav série 1:2

Jihostroj: De Amo, Stoilovič, Polák, Schouten, Licek, Sedláček, libero Kryštof. Střídali: Michálek, Mach, M. Kriško. Trenér Dvořák. Lvi: Smith, Todua, van Dijk, T. Kriško, Nedeljković, Janouch, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, McCarthy, Vodička. Trenér Pomr. Vyhrát v Českých Budějovicích bez ztráty sady mně zní jako sen. Jaká slova zvolíte vy?

Pro mě jde o další krok do finále. Zvítězili jste navíc po suverénním výkonu. Souhlasíte?

Hráli jsme dobře. Pomohl nám vstup do utkání. Před ním jsme si řekli, že bychom rádi navázali na výkon z Prahy. To jsme dokázali až na drobné úseky až do konce. V čem jste byli lepší?

Jihostroj měl lepší momenty a my také. Rozhodla asi naše větší bojovnost a kvalitnější výkon na servisu. A taky jste překonali překážky. Jak vám bylo na konci druhé sady? Už jste se radovali z jejího zisku, ale video bylo proti.

Úplně stejnou situaci jsem zažil na posledním mistrovství Evropy v zápase s Francií. Dvakrát jsme vybíhali na hřiště, oni si vzali challenge a získali bod. V takovou chvíli je důležité se nepoložit. S kluky jsme si opakovali, že set získáme za každou cenu. Soustředili jsme se na ztrátu a vyšlo to. Pohled Tomáše Pomra, trenéra Lvů: „Jsme moc rádi za vítězství. Funguje nám obrana, jsme silní na útoku a výborné výkony předvádí nahrávač. Musím pochválit celý tým a doufám, že takhle budeme pokračovat. Ale je to teprve 2:1, musíme se připravit na domácí utkání.“ Ve třetím setu jste domácí přehrávali. Tak byste si představovali váš ideální herní projev?

Je pravda, že Budějovice tahaly za kratší konec, ale zhruba v polovině setu začaly vytahovat drápy. Poté udělaly pár chyb a my i díky challenge, která semifinále vážně pomáhá, odskočili a došli si za vítězstvím. Druhým v sérii. Oslavovat se asi ještě nebude…

Určitě ne. Vrátím se na začátek rozhovoru. Pro mě jde o další krok do finále. Potřebujeme ještě jedno vítězství. Na ně se teď musíme soustředit. Pohled Jakuba Janoucha, kapitána Lvů: „Chtěl bych pochválit celý tým. Od prvního balonu jsme si nekompromisně šli za vítězstvím. Teď si výhru užijeme a od zítřka zase začneme makat a soustředit se na středeční zápas.“ Půjde nejspíše tzv. o zápas o hlavě?

Poslední kroky jsou vždycky nejtěžší. Určitě budeme cítit tlak. Věřím, že se s ním dobře popereme. Na co byste ve středu pozval do Unyp areny fanoušky?

