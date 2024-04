/FOTOGALERIE/ S volejbalem začínal v Českých Budějovicích v osmé třídě, s tamním Jihostrojem se dokonce radoval ze zisku extraligového stříbra. Nyní chce Martin Tibitanzl podruhé v řadě vyzrát na mateřský klub a slavit titul se Lvy. „To, že hraji proti Budějkám už neřeším. Jsem jen rád, že se podívám domů a uvidím rodinu. Jinak je to pro mě zápas jako každý jiný,“ líčí 27letý blokař Pražanů.

Martin Tibitanzl. | Foto: VK Lvi Praha

Repríza loňské finálové série mezi Lvy a Jihostrojem bude zahájena ve středu od 20.15 v Unyp areně a úřadující šampioni do ní půjdou s jasným cílem. „Chceme dokázat, že jsme nejlepší,“ zdůrazňuje Tibitanzl.

Martine, na finálového soupeře jste chvíli čekali. Koho jste si přál?

O něco víc asi Budějky. Naše série bude mít větší náboj a půjde o super volejbal.

Překvapilo vás, že vyřadily nepatrně více favorizované Kladno?

Ani ne. Jihostroj si prostě šel za svým. Na jeho hráčích bylo vidět, jak moc touží po finále. Mají skvělý tým sestavený z cizinců. Bude to moc zajímavé.

Letos jste se spolu utkali třikrát a vždy zvítězili. Je to výhoda?

Nemyslím si. Teď už to bude jiná soutěž, tři letošní zápasy jsou minulostí. Musíme na ně vlítnout a ukázat, co umíme.

Zájem o lístky je obrovský. Jak se těšíte na vyprodané areny?

Moc, atmosféra v Budějovicích je vždycky skvělá. V Unypu je ale od semifinále prostě peklo. Přijde plná hala, všichni řvou a ženou nás za vítězstvím.

Kudy by měla vést cesta za obhajobou?

Hlavně je nesmíme podcenit. Sezona už je dlouhá, je potřeba vydržet v hlavě a v tlaku na soupeře.

Váš tip na výsledek?

Vůbec netuším. Bude to zkrátka boj. Samozřejmě věřím, že vyhrajeme, ale netroufnu si tipovat v kolika zápasech.