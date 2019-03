Napadlo vás před zápasem, že se dostanete na hřiště?

O tom jsem nepřemýšlel. Skoro do každého utkání nastupuji jako náhradník. Fandím, žiju s týmem. A věřím, že budou všichni hrát tak, abychom vůbec nemuseli střídat. Za každou příležitost jsem ale rád.

Přišla dost brzy. Už v průběhu prvního setu. S čím jste šel na palubovku?

Měl jsem pomoct na příjmu a zklidnit mezihru. Do útoku jsem se nechtěl moc míchat, ten nechávám na ostatních. (směje se)



Za stavu 24:22 v třetí sadě jste mohl utkání ukončit. Jak vám bylo po těle po neúspěšném útoku?

Co na to říct? Zablokovali mě. V hlavě mi proběhla strašná spousta myšlenek. A ještě větší, když jsme neproměnili ani druhý mečbol. Už se nedalo nic dělat, hrálo se dál.



Hrdinou jste se ovšem stal. Popište své eso, které pečetilo výsledek na 3:0.

Upřímně: míč jsem chtěl hlavně uvést do hry. A on doplachtil krásně na lajnu. (směje se)



Pamatujete podobné eso?

Ne, šlo moji extraligovou premiéru. Podání nebylo moc prudké, ale bylo dobře umístěné. Chtěl jsem ho dát mezi středního smečaře a libero. Že ale dopadne přímo na lajnu, jsem nečekal.



Poté vás „zavalil“ slavící trenér. On si situaci nepamatuje, co vy?

Já ano. Nejdřív jsem sledoval lajnového rozhodčího. Pak jsem uviděl periferně trenéra. Blížil se ke mně hrozně rychle, raději jsem doširoka otevřel náruč. (směje se)

A propukla euforie… Jeden bod vám ovšem stále chybí.

Nemusíte se bát, stojíme nohama pevně na zemi. Jsme rádi, že jsme udělali první krok. Výsledek 3:0 vypadá sice jednoznačně, ale byl těžce vybojovaný.



Co je třeba zlepšit před čtvrtečním utkáním?

V Odolce jsme měli malý výpadek v průběhu třetího setu. Ten už se nesmí opakovat. Od začátku do konce musíme podat soustředěný výkon. Kluci už nemají co ztratit. Může jít o jejich poslední zápas v sezoně. Náš plán je ale jasný: sérii chceme co nejrychleji ukončit.

VK Lvi Praha – Aero Odolena Voda

Druhé utkání předkola play-off volejbalové extraligy. Kdy? Ve čtvrtek 14. března od 19 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13). Přímý přenos vysílá TV.Com. Případný třetí zápas série: 16. března 18.00 (Odolena Voda).