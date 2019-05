Považujete za dobré rozhodnutí, že se z ČZU před sezonou stali Lvi?

Stoprocentně ano. Za rok jsme všechny přesvědčili o tom, že to na Lužinách myslíme s volejbalem vážně. Když nic jiného, klub získal na prestiži.

Je něco, co byste udělali jinak?

Asi ne. Tím nechci říct, že bychom byli neomylní. Učíme se za pochodu. A pokud se vyskytnou chyby, snažíme se je rychle odstranit.

Pojďme k jednotlivým kategoriím. Jak hodnotíte výkony mužů?

Byl to hezký rok plný budování. Všichni dostali nový impulz, do práce měli chuť. Už nechci hodnotit výsledky. Přiznávám: cílem bylo čtvrtfinále. Chybělo nám ale trochu toho pověstného sportovního štěstí. Kladem je zase to, že jsme do haly natáhli spoustu fanoušků. Věřím, že je náš volejbal bavil a chci jim poděkovat za podporu. Sezonu jsme si vyhodnotili. Víme, kde nás tlačila bota. Tým byl až příliš mladý. I já se rozkoukával. Teď do něj přivádíme zkušenosti i kvalitu. Nepochybujeme o tom, že se posuneme.

Junioři oslavili titul. Tedy nebe bez mráčků?

Pochválil bych je hlavně za účinkování v 1. lize mužů, v níž vypadli až ve čtvrtfinále. To je pro nás důležitější než juniorské vavříny. Co se týče extraligového zlata, tak to pro nás překvapením nebylo. Kvalita byla na naší straně. Spíš chyběla větší konkurence.

Kadeti měli cestu za zlatem složitější. Souhlasíte?

U kadetů se výsledky těžko předpovídají. Kluci mají vzhledem k věku výkyvy ve výkonnosti daleko větší. Mají křehčí sebevědomí, a zápasy jsou tak vyrovnanější. Patřili jsme k favoritům, mohli jsme ale klidně skončit mimo medailové příčky. Titul je famózním výsledkem. Musím než gratulovat.

Junioři i kadeti jsou nejlepší v republice. Do áčka ovšem přicházejí čtyři hotoví hráči. Co udělat pro to, abyste o talenty nepřišli?

Samozřejmě že práce s talenty a jejich zabudovávání do áčka je naše jasná priorita. Proto jim v klubu vytváříme vynikající podmínky pro jejich volejbalový růst. Musejí být trpěliví, většina z nich bude pokračovat ve své kategorii a otrkávat se v 1. lize v dresu béčka. Je jenom na nich, kdy se posunou výš. Každý nemůže chtít hrát v devatenácti extraligu. Na to má soutěž příliš vysokou úroveň.

Jak bude fungovat propojení áčka a béčka?

Béčko povede trenér Malán a já s Janem Malinou u něj budeme vypomáhat. Chceme takto hráčsky i trenérsky propojovat všechny kategorie. Od áčka až po nejmenší. Béčko by mělo vychovávat hráče pro extraligu. Nechceme, aby tým sloužil k „ohrávání“, ale aby fungoval se vším všudy. Učil hráče profesionalismu, proto zde bude všechno nastaveno stejně, až na objem tréninků. Ten bude pochopitelně nižší. I béčko bude například využívat služeb statističky a maséra. Výhodou je, že do 23 let může docházet k prolínání hráčů, čehož budeme hojně využívat.

Přichází velká persona Jiří Král. Budou mít i kluci z béčka možnost si s ním zatrénovat?

Rozhodně. Plánujeme tréninky podle specializací. Přijde třeba Jirka a vedle něj se postaví blokař z kadetů. Kategorie chceme co nejvíce propojovat. Začneme už během soustředění. Týden stráví všichni společně, od prvňáčků až po extraligové hráče. Chceme z nich udělat jednu partu.

Tedy pojďme k žákům. Jak uspěli?

Starší žáci čelili obrovské konkurenci. Bohužel nám „vypadl“ jeden ročník a soutěž hráli hlavně mladší kluci. Nepostoupili sice na mistrovství republiky, předváděli ale hezký volejbal. O to větší naděje je za rok, kdy už budou čelit stejně starým soupeřům.

Mladší žáci získali bronzové medaile. Budete asi jen chválit?

Určitě, na této úrovni hraje volejbal hodně týmů. Mladší žáci absolvovali v Praze ještě turnaje trojic, na republice už nastupovali v šesti. Jenom postoupit tam, byl úspěch. A když se jim to podařilo, dosáhli na takhle skvělý výsledek. Z tohoto bronzu mám vážně obrovskou radost. Stejnou jako ze zlata kadetů. Vím, co to pro kluky znamená, dostanou skvělý impulz do sportovního života. A ještě jeden důležitý dovětek. Od příští sezony jsme se rozhodli založit družstvo mladších žákyň. Bylo nám líto, že celá řada šikovných děvčat končila s volejbal jen proto, že neměla kde pokračovat.

A na závěr k nejmenším. Hraje na Lužinách volejbal hodně dětí?

Přípravky máme od prvňáčků až po páťáky. Zúčastňují se barevného minivolejbalu a na pražské úrovni i celostátní se skvěle umisťují. Nejde ale o výsledky, hlavní je, že je volejbal baví. A o to se chceme snažit i v příštím ročníku.