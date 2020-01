Český pohár – odveta čtvrtfinále:

VK Lvi Praha – VK Kladno 0:3 (-22, -27, -18), první zápas 3:2, postupuje Kladno

Praha: Král, Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, libera Ježek a Kovařík. Střídali: Svoboda, Špulák, Toman. Trenér: Pomr.

Kladno: Hyský, Zajíček, Van Haarlem, Staples, Palacios, Okošanovič, libero Moník. Střídali: Vemic, Wallisch, Mikulenka. Trenér: Fortuník.

Dá se vůbec popsat vaše zklamání?

Jedině hodně nehezkými slovy. Je obrovské. Panovalo velké očekávání a o to větší je teď zklamání.

Do zápasu jste šli ve výhodě. Ovlivnilo to nějak váš výkon?

Ano, byli jsme ve výhodě a oni neměli co ztratit. K zápasu jsme na můj vkus přistoupili moc vlažně. O výsledku rozhodly hlavy.

Kladno před utkáním posílili Max Staples a Cristian Palacios. Vyvedlo vás to z míry?

Možná trochu. Oba nastoupili a hlavně Staples hrál výborně. Neznali jsme ho tolik, jako ostatní kluky Kladno. Příprava na jeho hru byla pro nás složitější.

Úvodní dva sety byly vyrovnané. Ten první jste prohráli rozdílem tří bodů. Proč?

Kladno nás relativně tlačilo servisem, přitom málo kazilo. Žádný velký risk, ale dostalo nás do problémů. A výborně bránilo.

Ve druhé sadě jste stále vedli, přesto opět prohráli. Kde se stala chyba?

Těžko říct, co se v koncovce stalo… Byli jsme takoví ustrašení. Náš výkon postrádal agresivitu, nevěřili jsme si jako v jiných zápasech. Čekali jsme na jejich chyby a ony nepřišly. Soupeři si na rozdíl od nás stále věřili.

A utkání se zlomilo…

Zdá se.

VK Lvi Praha – VK Příbram

Utkání 16. kola volejbalové extraligy mužů. Kdy? V sobotu 25. ledna od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13). Poslední vzájemné střetnutí (2. listopadu 2019): Příbram – Lvi 1:3 (24, -20, -20, -23).

Do Final four se tedy nepodíváte. S tím už nelze nic dělat. V sobotu přijede Příbram. Jak se s porážkou srovnat?

Já osobně se budu výsledkem trápit jen v noci. I když je zítra dobrovolný trénink, půjdu na něj. Člověk si zapodává, zasmečuje a vyčistí si tím hlavu. Prohra mě žere, ale takový je volejbal, nemůžeme nad ní dlouho přemýšlet. Extraliga jde dál, čeká nás hodně důležitý zápas s Příbramí.

Jste v něm i po psychické ráně stále favority?

Určitě. Ano, předvedli jsme stejně špatný výkon jako proti Zlínu. Tehdy jsme se z něj dokázali oklepat. Je nutné to zvládnout i tentokrát. Volejbal umíme, tohle nebyla naše hra.

Trenér pražských Lvů Tomáš Pomr

„Gratuluji Kladnu k postupu. Byli jsme blízko a jsme teď zklamaní, nicméně sportovně musíme uznat, že byli soupeři ve dvou zápasech o fous lepší. Odvetu rozhodly první dva sety, které byly ohromně vyrovnané. Kladnu zahráli dobře krajní hráči, výborně se uvedl smečař Max Staples. Pohár už je bohužel za námi, hned po utkání jsem v kabině mluvil o tom, že je třeba se soustředit na sobotu. Před Příbramí je nutné spolu mluvit, negace musí ven. Příprava bude tak trochu individuální. Někdo potřebuje hned trénovat a frustraci vymlátit ze sebe, druhý trochu klidu. Je těžké se za dva dny oklepat. Po prohře všechno více bolí. Chtěl bych poděkovat fanouškům a poprosit je o podporu. Kluci se rvali, v této chvíli je budou potřebovat dvojnásob.“