VK Kladno – VK Lvi Praha 2:3 (-20, 23, -22, 27, -11), odveta 23. ledna 19.00 na Lužinách

Kladno: Mikulenka, van Haarlem, Vemič, Zajíček, Okošanovič, Hýský, libero Moník. Střídali: Sobotka, Kuboš, Wallisch, Vostárek. Trenér: Fortuník.

Praha: Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Král, libero Ježek. Střídali: Špulák, Kovařík, Toman. Trenér: Pomr.

Luboši, tohle vítězství přišlo v pravý čas…

Souhlasím, každý z nás ho po porážce s Karlovarskem potřeboval. Jsme za něj rádi, i když si uvědomujeme, že jsme na Kladně bod ztratili.

Narážím i na tři střetnutí olympijské kvalifikace. Jaký byl váš návrat do reprezentace?

Ten jsem si užíval. Sice mě mrzí, že jsem si moc nezahrál, ale konkurence je tam veliká. Budu dál makat a věřit, že se do reprezentace dostanu i v létě.

Kvalifikaci jste tedy vnímal pozitivně?

Určitě. Poznal jsem tam nové kluky, vyzkoušel si nové věci… V týmu panovala dobrá atmosféra. Všechno klapalo. Rád bych se do něj zase vrátil.

Trenér Lvů Tomáš Pomr po duelu na Kladně

„Nemůžu být kritický ani negativní, když jsme vyhráli potřetí v sezoně nad Kladnem a podruhé na jeho palubovce. Mrzí mě ale ztráta čtvrtého setu. Ten jsme měli zvládnout, vyhrát 3:1 a získat tři body. Každý ale udělal jednu dvě chybičky. Sami jsme drželi soupeře nad vodou. Toho se chceme na Aeru vyvarovat.“

Pak jste se vrátil na Lužiny a vyhlížel duel s lídry. Od něj jste jistě čekal více než prohru 0:3.

Samozřejmě jsem si myslel, že uhrajeme nějaké body. Před Karlovarskem ale mohu jen smeknout. Výkon, který předvedlo, byl neskutečný. Dva ze tří setů jsme se jen bránili.

Opravdu nešlo uhrát více? Soupeři byli o tolik lepší?

Na co sáhli, to složili. Hráli výborně, měli výjimečný den.

Co jste si říkali po utkání?

Uznali jsme sílu Karlovarska a soustředili se na další zápasy. Ty jsou pro nás navíc ještě důležitější.

Aero Odolena Voda – VK Lvi Praha

Utkání 15. kola volejbalové extraligy mužů. Kdy? V sobotu 18. ledna od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Odolena Voda (Ke Stadionu 375). Poslední vzájemné střetnutí (11. prosince 2019): Aero – Lvi 1:3 (19, -21, -23, -16).

Na Kladně jste vyhráli 3:2, ale jste jen v půlce.

Je to tak. Nepochybuji ale o tom, že podobný výkon zopakujeme a zažijeme atmosféru Final four. Vyhráno nemáme. Zvlášť, když jsme se na Kladně dostali do tiebreaku, což bylo úplně zbytečné.

Dovedete si představit, že byste ho prohráli?

To by bylo moc špatné. Hlavně si teď budeme daleko víc věřit na Odolce, kde potřebujeme zvítězit.

Jde o další derby. Co od něj očekáváte?

Těším se, na Odolce je vždycky skvělá atmosféra. Bude to kvalitní utkání, naši soupeři se totiž neustále zlepšují. Začal hrát Toms Vanags, výborný smečař, kterého potřebujeme ubránit. My ale taky necháme na hřišti všechno. A vyhrajeme.