Lekce. Lvi se museli sklonit před Karlovarskem

Čekal se vyrovnaný souboj, ten se však konal pouze v prvním a třetím setu. Na druhý, v němž pražští Lvi získali na palubovce Karlovarska pouhých 11 bodů, budou chtít asi rychle zapomenout. „Lvi nás prověřili po mentální stránce. Měli jsme za sebou dobré výsledky, ale oni také. Věděli jsme, že to bude těžký zápas,“ uvedl s notnou dávkou diplomacie po výsledku 3:0 trenér domácích Jiří Novák. To jeho protějšek, kouč Pražanů Tomáš Pomr, si průběh šlágru 3. kola extraligy představoval docela jinak: „Karlovarsko jsme vůbec neprověřili. A to mě mrzí nejvíce.“

Marná snaha. Ať se Lvi hecovali, jak chtěli, na Karlovarsko nestačili. | Foto: Deník/Daniel Seifert