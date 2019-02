Kampaň „Squash na olympiádu“ zaregistrovali také přední čeští sportovci. Někteří z nich hrají tento atraktivní raketový sport pravidelně a zařazují ho do svých tréninkových příprav. „Velmi mi pomáhal jak ve fyzické přípravě, tak k rychlým reakcím při změně směru,“ prohlásil Lukáš Pešek, vítěz dvou závodů v MS silničních motocyklů.

Petra Kvitová se raduje z výhry na Australian Open. | Foto: ČTK/AP/Aaron Favila

Squash si také zkusila Petra Kvitová. „Jednou jsem ho hrála a rozhodně to není tak jednoduché, jak to vypadá,“ prohlásila dvojnásobná vítězka slavného Wimbledonu.

Česká asociace squashe od listopadu rozjela na Startovači crowdfundingový projekt, přes který vybrala 171 tisíc korun. Cílem bylo získat prostředky na kampaň, která pomůže tomuto sportu dostat na olympijské hry v Paříži v roce 2024. Zároveň chtěla oslovit veřejnost a také profesionální sportovce, aby pomohli podpořit tuto myšlenku.



„Nechodím na squash pravidelně, ale čtyřikrát do měsíce to bude. Je to výborný způsob, jak zlepšit výbušnost, to v posilovně jen tak nejde. Baví mně na tom všestrannost,“ prohlásil Michal Navrátil, skokan do vody a specialista na extrémní disciplínu high diving.

Už v roce 2013 podpořil tento raketový sport Roger Federer, podle odborníků nejlepší tenista historie. Také Petra Kvitová si všimla, že squash schází v programu olympijských her. „Vím o tom, a přijde mi to škoda. Přeji squashi, aby se to změnilo,“ prohlásila čerstvá finalistka Australian Open během prosince na facebooku České asociace squashe.



„Jednou jsem hrála na soustředění s kondičním trenérem a prohrála. Moc se tenisu nepodobá, proto obdivuji všechny, co squash hrají na vrcholové úrovni a přeji jim všechno nejlepší,“ dodala Kvitová.

Fandí i Koukal

O tom, jak je důležité být na olympijských hrách, ví Petr Koukal. Někdejší nejlepší český hráč badmintonu se stal dokonce vlajkonošem české výpravy na olympijských hrách v Londýně.



„Účast na olympiádě způsobí velkou změnu v životě sportovce. A také je to důležitý moment pro celý sport – významně to pomůže s popularizací. S tím je samozřejmě také spojené téměř okamžité rozšíření členské základny,“ tvrdil Petr Koukal.

Squashi by přál, aby se dostal v roce 2024 do rodiny olympijských her. „Budu fandit tomu, aby squashisté dostali šanci ukázat celému světu, jak skvělý, náročný a současně zábavný je tento sport.“

O zařazení mezi olympijské sporty usiluje také high diving, tedy extrémní skoky do vody z velké výšky. „Myslím si, že squash má daleko větší šanci. Kurty se najdou v každém městě po celém světě, to skoky z 27 metrů jen ve dvou městech – na koupališti v Rakousku a nově také v Číně,“ popsal Michal Navrátil, který se účastní prestižní světové série Red Bull Cliff Diving.